 

Певица из Зеленогорска Дарья Антонюк вышла в полуфинал шоу «Голос 5»

 23 декабря, 13:55
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Певица из Зеленогорска Дарья Антонюк вышла в полуфинал шоу «Голос 5»
Фото со страницы Дарьи Антонюк в соцсети «ВКонтакте»

Дарья Антонюк из города Зеленогорска Красноярского края выступит в полуфинале вокального шоу «Голос 5» на «Первом канале», узнал корреспондент Сиб.фм 23 декабря со страницы певицы в соцсети «ВКонтакте».

В четвертьфинале, который вышел в эфир 9 декабря, Дарья Антонюк исполнила песню «Колокол», написанную её наставником по программе Леонидом Агутиным. Выступления полуфинала выйдут в эфир 23 декабря на «Первом канале» после программы «Время».

«Мы с Леонидом Агутиным очень долго говорили про эту песню, решали, про что я буду петь, — рассказала Антонюк после четвертьфинала. — Песня написана для взрослого человека, а мне всего 20 лет. Слава богу, я не знаю, что такое война. Он [Агутин] мне говорил: представь, что ты навсегда провожаешь не сына, но кого-то очень любимого. Поэтому, когда я пела, представляла в голове много картинок. Мы видим и знаем, что происходит в мире, просто об этом никогда не задумываемся. Поэтому я старалась думать про это».

«Голос» — один из самых рейтинговых проектов на российском телевидении. Премьера первого выпуска состоялась 2 сентября 2016 года на «Первом канале». Среди тысяч претендентов со всей страны наставники отбирают в свои команды по 14 лучших исполнителей и ведут их к победе. Победителей определяют телезрители посредством голосования в прямом эфире. Наставниками пятого сезона «Голоса» выступили известные эстрадные исполнители: Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан и Григорий Лепс.

«Леонид Николаевич как-то мне сказал, что я напоминаю ему его дочку, — поделаилась Дарья Антонюк. — Поэтому он ко мне относится по-отцовски. Очень переживает. Мы много репетировали. Анжелика Варум на репетиции к песне „Колокол“ предлагала: „Может, Даше посмотреть какой-нибудь военный фильм?“»

Певица из Зеленогорска поборется за выход в финал с Ксенией Коробковой, Михаилом Житовым, Дарией Ставрович, Сардором Милано, Олегом Кондраковым, Кайратом Примбердиевым и Александром Панайотовым.

Напомним, что в декабре 2016 года кемеровский школьник покорил жюри ток-шоу «Танцы» на телеканале «ТНТ».

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