 

Созданные красноярскими учёными повязки заживляют раны в 3,5 раза быстрее

 23 декабря, 12:45
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Созданные красноярскими учёными повязки заживляют раны в 3,5 раза быстрее
Фото с сайта vistanews.ru

Красноярские учёные из Института биофизики СО РАН и Сибирского федерального университета создали биоразлагаемые полимерные повязки для ускоренного заживления ран, узнал корреспондент Сиб.фм 23 декабря из статьи на сайте «Теории и практики».

Разработанные повязки уже доказали свою эффективность в экспериментах на лабораторных животных — заживление раны происходило в 3,5 раза быстрее, чем восстановление кожного покрова под обычными тканевыми повязками.

Перед учёными стояла задача создать такие повязки, чтобы они не отторгались живым организмом, чтобы под ними не образовывался рубец и чтобы материал повязки сам постепенно разрушался одновременно с заживлением раны. Все эти три задачи удалось решить за счёт использования биополимеров — естественного продукта жизнедеятельности бактерий. Ранее красноярские учёные разработали технологии культивирования специализированных бактерий с большим накоплением полимера внутри клеток, а также научились получать полимеры с заданными свойствами.

«Для раневых повязок были использованы образцы полимеров, подходящие для заживления мягких тканей. Нетканые волокнистые покрытия получали методом электроспиннинга (электроформования). Под действием электрического поля из полимерного раствора вытягивали тончайшие нити и фиксировали на подложке, которую потом удаляли. В результате получилось нетканое пористое (на микроуровне) полотно, в котором микроволокна ориентированы произвольным образом», — сообщается в статье.

В результате был создан биотехнологический эквивалент кожи, основой которого является биоразрушаемая полимерная мембрана, обеспечивающая клеткам кожи условия для роста и размножения. О том, когда разработчики нового перевязочного материала приступят к опытному использованию своего открытия на людях, не сообщается.

Напомним, в конце ноября стало известно, что учёные новосибирского НПО «Перспектива» научились искусственно выращивать человеческую кожу, используемую для проведения различных научных опытов. Новые ткани получают из фрагментов настоящей кожи человека, затем в течение двух недель клетки выращивают в пробирке. Открытие позволит сохранить жизни большому количеству лабораторных животных, чья кожа до сих пор используется для испытания химических веществ, лекарств и косметики.

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