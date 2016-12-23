 

Суд закрыл красноярский торговый лофт «Вавилон» после проверок МЧС

 23 декабря, 12:45
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Суд закрыл красноярский торговый лофт «Вавилон» после проверок МЧС
Фото с сайта www.torgc.ru

Суд закрыл торговый комплекс «Вавилон» в здании цеха красноярской шёлковой фабрики 1958 года из-за отсутствия сигнализаций, неисправных и некачественных систем пожаротушения, узнал 23 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Красноярского края.

Торговый комплекс «Вавилон» в бывшем здании цеха шёлкового комбината не выдержал проверки МЧС. Инспекторы пожарной охраны не нашли автоматической установки пожаротушения на первом этаже, как и исправной пожарной сигнализации. На верхних этажах здания были установлены порошковые системы пожаротушения, которые не рекомендуется использовать в местах массового посещения.

Владельцы комплекса попытались исправить нарушения и разработали проектную документацию автоматической установки пожаротушения, но судей это не убедило. Свердловский районный суд Красноярска 29 июня принял решение приостановить работу комплекса до устранения всех нарушений пожарной безопасности. Красноярский краевой суд согласился с решением первой инстанции 5 декабря и оставил решение в силе 22 декабря.

ТЦ «Вавилон» занимает площадь в 24 000 квадратных метров, большая часть арендаторов продаёт мебель, детали интерьера, товары для строительства и ремонта, спортивную одежду и обувь. С точки зрения классификации торговых центров «Вавилон» является окружным торговым центром. Бывший производственный цех, приспособленный под магазины, попадает под определение коммерческого лофта — переоборудованной промышленной площадки, согласно сайту дизайн-студии Stilys. Притом пользователи Google и Flamp оценили «Вавилон» в 3,3–3,8 балла, некоторые назвали его «крытым рынком».

Напомним, прокуратура вступилась за покупателей в «Галерее Новосибирск» после жалоб на охрану. Охранники торгового центра требовали предъявить предметы, вызывавшие писк металлодетектора на входе в ТЦ. Если гость отказывался, охрана могла принять решение не пускать его внутрь. Однако это противоречит требованиям федерального закона и дискриминирует граждан, лишая их прав прохода, покупок и получения услуг.

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