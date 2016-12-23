Три жителя Омска обвиняются в мошенничестве на 21 млн рублей за счёт ипотеки

Три жителя Омска предстанут перед судом за мошенничество на сумму более 21 млн рублей. Они обвиняются в оформлении фиктивных ипотечных кредитов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Омской области 23 декабря.

По предварительной версии прокуратуры, в 2014 году две женщины и мужчина в возрасте от 32 до 43 лет разработали мошенническую схему. Их махинации были ориентированы в основном на малообеспеченных и юридически неграмотных людей.

Сообщники распределили между собой роли. Одна из женщин подыскивала людей, у которых по каким-то причинам не получалось взять ипотечный кредит. Сообщники предлагали свою помощь в решении этой проблемы за вознаграждение до 30 тысяч рублей. По версии следствия, они сфабриковывали поддельные документы, фиктивные справки о зарплате заёмщиков, документы об их трудовой деятельности и размере дохода, а также не соответствующие реальной стоимости приобретаемого жилья отчёты об их оценке (в многократно завышенном размере).

«При этом участники преступной группы убеждали заёмщиков в том, что самостоятельно в полном объёме погасят взятые ими кредиты, — рассказали в пресс-службе. — После получения в банке денежных средств сообщники прекращали выполнять обязательства. Таким образом, в период с марта 2014 года по 16 июля 2015 года им удалось получить в качестве ипотечных кредитов более 21 млн рублей. Вину в совершении преступлений они не признали, мер по погашению причинённого банку ущерба не приняли».

Все трое обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой». Им грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Первомайский районный суд Омска.

Напомним, что в декабре 2015 года жительница Омска оформила свидетельство о собственной смерти, чтобы не платить ипотеку.