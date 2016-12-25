Иркутский СК назвал единорогов и стихи Есенина признаками суицидальных наклонностей

На сайте Иркутского следственного комитета появилась статья «Спасение детей от кибер преступлений», в которой говорится о методиках НЛП, якобы применяемых «психиатрами иностранных разведок» с целью «зомбирования» детей в России. В перечне признаков воздействия на ребенка — увлечение стихами Есенина и Бродского, а также картинками с единорогами и кошками, с полным списком на сайте ведомства 24 декабря ознакомился корреспондент Сиб.фм.

Статья, опубликованная следственный комитетом по Иркутском области, написана по материалам рязанской общественной организации «Спасём детей от кибер преступлений». Почему именно эта группа выступает экспертом для ведомства в другом регионе, не указано.

Инструкция начинается заявлением, что «новые тактики уничтожения народонаселения» применяются на российских детях. В качестве примера приводится статистика Всемирной организации здравоохранения о том, что за последние пять лет России вышла на первое место по числу детских суицидов в мире.

Родителям рекомендуется постоянно следить за аккаунтами детей в социальных сетях, обращая особое внимание на закрытые профили, сохраненные фотографии и группы, в которых состоит ребенок.

«Самым страшным и необратимым процессом воздействия на детей стало массовое вовлечение их в суицидальные группы, в которых романтизируется смерть, популяризируется уход из жизни, — говорится в инструкции. — Воздействовать на ребенка могут не только путем прямого контакта в переписке в социальных сетях, но и через предложения просмотра видео, обсуждения сериалов, в помощи решения домашнего задания».

В списке признаков «обработки детей специалистами этого смертоносного направления» — картинки, критикующие школу и семью, бога и религию, а также пропагандирующие нетрадиционные половые отношения, самоунижение и самооскорбление. Авторы статьи назвали опасными фотографий китов, медуз, кошек, бабочек, единорогов — «что тоже символично, смерть едет на единороге в ад», говорится в инструкции. Родителей также просят насторожиться, если их ребенок публикует в социальных сетях стихотворения Есенина и Бродского, а также афоризмы писателей «книг мистической направленности».

Помимо признаков в социальных сетях, в инструкции перечислены внешние признаки суицидальных наклонностей у подростков, в которым причислены: желание похудеть и критика полных людей, чрезмерное потребление кофе и ранний утренний подъём, долгое времяпреповождение за компьютером и в мобильном телефоне, постоянный обмен сообщениями, а также ношение одежды темных цветов и причесок с выбритыми висками.

В список также попали побуждение сделать татуировку, прикрыть лицо руками на фотографии, установка паролей на гаджеты и очистка истории браузера, просмотр сериалов мистической направленности, различных аниме или видео с пропагандой атеизма или ЛГБТ, использование сленга, приложений со внутренними чатами и онлайн-трансляцией, а также открытие электронных кошельков.

Отметим, что следственные комитеты в десяти регионах России начали проверки у десяти администраторов так называемых «групп смерти» после публикации «Новой газеты». Следователи Санкт-Петербурга установили как минимум 15 подростков из разных регионов, которые состояли в группах смерти и покончили жизнь самоубийством. В числе пострадавших ещё пять несовершеннолетних, которые не довели самоубийства до конца.