Центральный рынок Иркутска наказали за сбыт браконьерского омуля

Прокуроры нашли тонну нерестового омуля на рыбзаводе в Иркутской области. Ведомство оштрафовало семь торговцев рыбой за сбыт браконьерской икры и потребовало контролировать рынки, узнал 26 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Иркутской области.

Продажу байкальского омуля приостановили в Иркутске и посёлке Листвянка. Природоохранная прокуратура нашла нелегально добытую в период нереста икру рыбы в свободной продаже.

Семь торговцев рыбой — индивидуальных предпринимателей и физических лиц — получили штрафы от 30 тысяч рублей за нарушение технических регламентов и ветеринарно-санитарных правил. Директор Центрального рынка Иркутска и глава предприятия «Листвянка» остановили торговлю икрой омуля после представлений от прокуратуры.

Прокуроры нашли более тонны нерестового омуля в цехе рыбзавода в Иркутской области. В полиции возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биоресурсов». Прокуратура взяла ситуацию с охраной водных биоресурсов Байкала на особый контроль.

Байкальский омуль — ценная промысловая рыба, уникальный обитатель озера Байкал и отчасти бренд Иркутской области. Учёные считают, что ежегодно можно без последствий вылавливать до 10 % всей популяции, но нельзя трогать нерестовую рыбу, сообщал «Эксперт.Сибирь». Запрет на лов рыбы во время нереста с августа по октябрь-ноябрь не помешал браконьерам истребить баргузинский подвид омуля. Запасы омуля в озере значительно изменяются из года в год.

Напомним, прокуратура потребовала отозвать семь ничтожных лицензий на безлимитный лов рыбы. Договоры заключали в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Также прокуроры нашли нарушения в содержании вымирающей популяции осетра.

«Тысяча осетров находится в краевой собственности, это вымирающая рыба в Енисее. В министерстве тратят 20 млн в год на содержание популяции, но никто не контролирует условия — температуру воды, порядок кормления, учёт особей не ведётся. Механизм совершенно непрозрачен: несколько организаций арендуют государственных осетров и пруды друг у друга», — сообщили Сиб.фм в прокуратуре Красноярского края.