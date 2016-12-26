Красноярская епархия за кощунство на 10 лет запретила службы двум священникам

Епархиальный церковный суд Красноярской епархии запретил двум местным священникам в течение 10 лет проводить службы и носить одежду священнослужителей, причиной такого сурового наказания стало «нарушение норм личной жизни» и «кощунственное отношение к Таинствам и постам», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы епархии.

Суд о нарушениях православных канонов и церковного устава был проведён в отношении иерея Петра Боева, известного в Красноярске в качестве главы отдела епархии по взаимодействию с обществом, и диакона Иоанна Логинова. Разбирательство было начато, после того как в епархию обратились некие жители Красноярска, указавшие на недопустимые аспекты в деятельности созданного в 2011 году Боевым и Логиновым православного братства «Святое дело».

Как сообщают в красноярской епархии, в ходе рассмотрения дел церковный суд провел шесть заседаний, были выслушаны обе стороны, получены и рассмотрены десятки документов, проведены опросы свидетелей. В итоге вина обоих священников была доказана.

«После тщательного рассмотрения дел за серьёзные нарушения норм личной жизни священнослужителями, за самочинное изменение чинопоследований богослужений и за кощунственное отношение к Таинствам и постам, установленным церковью, епархиальный церковный суд красноярской епархии вынес решения о наложении на иерея Петра Анатольевича Боева и диакона Иоанна Иоанновича Логинова канонических прещений в виде их запрета в священнослужении без права ношения священнических одежд сроком на десять лет», — говорится в сообщении епархии.

Напомним, в апреле 2016 года новосибирская епархия призвала не ассоциировать с РПЦ деятельность игумена Феодосия (в миру — Александра Чернейкина), который участвовал в драке у торгового центра «Галерея Новосибирск». Помимо этого епархия вынесла указ о запрете провинившемуся проводить церковные службы, носить монашеские одежды и крест священнослужителя. Среди причин запреты были указаны нарушения устава монастыря, должностных обязанностей и «ведение коммерческой и общественно-политической деятельности».