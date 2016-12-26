Владислав Филёв покинул пост гендиректора новосибирской S7 Group

Совладелец новосибирской компании S7 Group Владислав Филёв ушёл с поста генерального директора ЗАО «Группа компаний С7» и включил в руководство свою дочь Татьяну Филёву, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения газеты «Ведомости» 26 декабря.

Представитель S7 Group Ирина Колесникова подтвердила, что гендиректором ЗАО «Группа компаний С7» 17 октября 2016 года был назначен Антон Ерёмин, который около 10 лет был правой рукой Филёва. Первым заместителем Ерёмина стала дочь Филёва Татьяна. Раньше она работала замом гендиректора по маркетингу. Теперь к её обязанностям добавилось стратегическое развитие компании, коммерческий блок, продажи и развитие программ лояльности.

Рекламные проекты S7, которые курировала Татьяна Филёва, многократно выигрывали в конкурсах разного уровня. В ноябре 2015 года авиакомпания S7 Airlines стала обладателем премии National Geographic Traveler Awards в номинации «Лучшая российская авиакомпания». На ежегодной Национальной авиационной премии «Крылья России» в 2016 году компания стала победителем сразу в двух номинациях: «Внутренние авиаперевозки» и «Электронная коммерция». Кроме того, в 2016 году музыкальный клип, снятый новосибирской S7 совместно с американской группой OK Go, номинирован на премию «Грэмми».

Колесникова отметила, что уже с начала 2016 года Владислав Филёв начал постепенно передавать полномочия гендиректора. Сам он в 2016 году был избран председателем совета директоров дочерних обществ S7 Group. В этот совет также входят авиакомпании, учебный центр S7 Training, «S7 сервис», S7 Cargo и другие.

ПАО «Авиакомпания „Сибирь“» — российская авиакомпания, выполняющая внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Имеет хабы (узловые аэропорты) в новосибирском аэропорту «Толмачёво» и московском аэропорту «Домодедово», а также дополнительные хабы в Иркутске, Красноярске, Хабаровске и Владивостоке. «Сибирь» и авиакомпания «Глобус» образуют холдинг S7 Group. Они специализируются на продаже авиабилетов и пакетных туров, подготовке лётного персонала, ремонте воздушных судов и других авиационных услугах. S7 Airlines является третьей в стране крупнейшей авиакомпанией, обслужившей за 2015 год свыше 8,2 млн пассажиров, уступая «Аэрофлоту» и прекратившей своё существование «Трансаэро».

Напомним, что в мае 2015 года новосибирская авиакомпания S7 Airlines признана лидером мирового рейтинга пунктуальности агентства Flightstats.