Французские бизнесмены назвали самым привлекательным регионом Новосибирскую область

Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области и Франко-российская торгово-промышленная палата подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в России и Франции проведут мероприятия для потенциальных инвесторов, узнал 26 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы АИР.

Подписание соглашения состоялось 25 декабря в Москве. Обе стороны выразили взаимную заинтересованность в экономическом и инвестиционном сотрудничестве Новосибирской области с французскими компаниями.

Как отметил гендиректор Франко-российской ТПП Павел Шинский, Новосибирская область «была и остаётся для французского бизнеса одним из самых привлекательных регионов России благодаря своему экономическому и научному потенциалу».

В рамках соглашения обе стороны проведут в Новосибирской области и во Франции совместные мероприятия для французского бизнеса и профессиональных ассоциаций. Генеральный директор АИР Владимир Никонов подчеркнул, что без партнёров, хорошо знающих интересы инвесторы, «успех в этой работе невозможен».

«Опыт работы французских компаний в России, опыт реализации значимых инвестиционных проектов с их участием имеют для нас большое значение и вызывают большой интерес. Мы высоко оцениваем потенциал развития сотрудничества с французским бизнесом. Поэтому, решая задачу его привлечения к участию в инвестиционных проектах в Новосибирской области, считаем очень важной возможность опереться на опыт Франко-российской торгово-промышленной палаты», — прокомментировал он.

Французско-российская ТПП объединяет более 450 французских компаний, работающих в России, среди которых Yves Rocher, Bonduelle, Danon и Leroy Merlin. Среди услуг палаты — презентация регионов французскому бизнесу для установки деловых связей между зарубежными и локальными компаниями, а также администрацией области.

По данным на сайте АИР, внешнеторговый промышленный оборот Новосибирской области за последние пять лет вырос на 70 % и в 2015 году составил 3,1 млрд долларов США.

В июне Новосибирская область поднялась на 11 позиций в обновлённом рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах — то есть с 57 на 46 место. Губернатор Городецкий подчеркнул, что после того как был опубликован рейтинг 2015 года, в течение полутора месяцев в области составили «дорожные карты» по 34 направлениям и 156 мероприятиям. По данным губернатора, в итоге улучшились многие показатели области. По его данным, к данному моменту область находится в группе «А» по развитию малого и среднего бизнеса и по открытости госзакупок.