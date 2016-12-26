Иркутский суд назначил 15 лет тюрьмы французскому послу за снимки дочери

Экс-директора «Альянс Франсез» в Иркутске приговорили к 15 годам тюрьмы за фотографию с обнажённой пятилетней дочерью в интернете, обвиняемый сбежал из России, узнал 26 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по делу бывшего директора «Альянс Франсез Иркутск» Йоанна Барберо. Сотрудник Министерства иностранных дел Франции получил 15 лет колонии строгого режима.

Поводом для уголовного преследования стали три фотографии Йоанна Барберо и его пятилетней дочери. На одной из них мужчина и девочка стоят в метре друг от друга без одежды. Следствие усмотрело в этом создание и распространение педопорнографического материала, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 132 УК РФ «Насилие сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» и части 2,3 статьи 242 «Распространение порнографии» в феврале 2015 года.

Йоанн Барберо был задержан и провёл 71 день в тюрьме, а затем — в психиатрической больнице, сообщали соотечественники иностранца. Глава комитета поддержки француза Тьери Гиде создал петицию, в которой доказывал беспочвенность обвинений и сфабрикованные доказательства. Обращение МИД Франции и авторов петиции к Владимиру Путину не принесло результатов.

По данным Сиб.фм, Йоанн Барберо сбежал из под домашнего ареста 11 сентября 2016 года, предположительно в Монголию. А 21 сентября он опубликовал сообщение на официальной странице в Facebook из столицы страны Улан-Батора.

«У всего в мире есть свой ключевой момент. Высшее умение в жизни — узнавать и использовать этот момент», — процитировал высказывание кардинала Реца Йоанн Барберо (перевод Сиб.фм).

Высказывание отсылает к истории побега кардинала Реца из замка Нанта, куда священнослужителя поместил под домашний арест кардинал Мазарини, подтверждает Le Parisien.

Напомним, в сентябре 29-летний американец Хулио Прието незаконно перешёл границу между Казахстаном и Россией — позже он заявил, что искал работу и лучшую жизнь. Он провёл 20 дней под стражей, и 26 октября иностранца освободили из зала суда. Защита поясняла, что Хулио Прието раньше жил в штате Колорадо, США, где занимался продажей страховок. В Россию он поехал, чтобы поработать в деревне.