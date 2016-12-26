 

Иркутский суд назначил 15 лет тюрьмы французскому послу за снимки дочери

 26 декабря, 16:49
подходящие темы
Иркутский суд назначил 15 лет тюрьмы французскому послу за снимки дочери
Фото www.facebook.com/yoannbarbereauliberation

Экс-директора «Альянс Франсез» в Иркутске приговорили к 15 годам тюрьмы за фотографию с обнажённой пятилетней дочерью в интернете, обвиняемый сбежал из России, узнал 26 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по делу бывшего директора «Альянс Франсез Иркутск» Йоанна Барберо. Сотрудник Министерства иностранных дел Франции получил 15 лет колонии строгого режима.

Поводом для уголовного преследования стали три фотографии Йоанна Барберо и его пятилетней дочери. На одной из них мужчина и девочка стоят в метре друг от друга без одежды. Следствие усмотрело в этом создание и распространение педопорнографического материала, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 132 УК РФ «Насилие сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» и части 2,3 статьи 242 «Распространение порнографии» в феврале 2015 года.

Йоанн Барберо был задержан и провёл 71 день в тюрьме, а затем — в психиатрической больнице, сообщали соотечественники иностранца. Глава комитета поддержки француза Тьери Гиде создал петицию, в которой доказывал беспочвенность обвинений и сфабрикованные доказательства. Обращение МИД Франции и авторов петиции к Владимиру Путину не принесло результатов.

По данным Сиб.фм, Йоанн Барберо сбежал из под домашнего ареста 11 сентября 2016 года, предположительно в Монголию. А 21 сентября он опубликовал сообщение на официальной странице в Facebook из столицы страны Улан-Батора.

«У всего в мире есть свой ключевой момент. Высшее умение в жизни — узнавать и использовать этот момент», — процитировал высказывание кардинала Реца Йоанн Барберо (перевод Сиб.фм).

Высказывание отсылает к истории побега кардинала Реца из замка Нанта, куда священнослужителя поместил под домашний арест кардинал Мазарини, подтверждает Le Parisien.

Напомним, в сентябре 29-летний американец Хулио Прието незаконно перешёл границу между Казахстаном и Россией — позже он заявил, что искал работу и лучшую жизнь. Он провёл 20 дней под стражей, и 26 октября иностранца освободили из зала суда. Защита поясняла, что Хулио Прието раньше жил в штате Колорадо, США, где занимался продажей страховок. В Россию он поехал, чтобы поработать в деревне.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 1 декабря, 12:19 • интервью

Никаких иллюзий у нас не осталось

Корреспондент Сиб.фм поговорил с Леонидом Волковым — политиком, лидером Движения защиты интернета и просто неравнодушным человеком о жизни, судебной системе и о будущем президенте России.

Адвокат

 17 ноября, 11:57 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
Новая колонка Дмитрия Петрова из мест заключения о том, как работает теневая «бизнес-модель» российской судебной системы и при чём тут адвокат.

Что такое технопарк

 2 ноября, 12:32 • колонка
Ирина Самахова
пенсионер - энтузиаст
самое популярное
 16 декабря, 13:05 • интервью

Литература — это кино у тебя в голове

Побывавший на фестивале «Белое пятно» в Новосибирске литературный критик Галина Юзефович о том, для чего нужна критика и почему критик похож на сомелье.
 20 декабря, 20:00 • новость

Версию о самоубийстве сына православного активиста Задои расследует новосибирский СК

Сын «православного активиста» Юрия Задои был найден дома повешенным, в полиции подтвердили гибель 21-летнего Константина, которого отец направлял на принудительное лечение.
 16 декабря, 11:13 • новость

Спасатели достали из-под моста в Новосибирске тело 19-летнего парня

Новосибирские спасатели достали из-под Октябрьского моста мёртвого 19-летнего молодого человека, висящего на ремне.
 16 декабря, 13:19 • новость

Новосибирская учительница ответит в суде за смерть школьницы в походе

Учительница из Новосибирска предстанет перед судом за смерть 14-летней школьницы, которая сорвалась с обрыва во время туристического похода в Горном Алтае.
 20 декабря, 18:36 • новость

Жительница Красноярска нашла в помидорах с рынка формальдегид и метанол

Сотрудник судебно-медицинской экспертизы из Красноярска Татьяна Шахворостова провела химический анализ веществ, которые содержатся в обычном помидоре с рынка, и обнаружила среди них формальдегид, используемый для бальзамирования трупов, и смертельно опасный метиловый спирт.
 22 декабря, 11:54 • интервью

Я выбираю вертикаль

Журналист Сиб.фм поговорила с альпинистом Александром Парфёновым о том, каково неделю жить на стене над пропастью, о соревнованиях в горах и о будущем альпинизма.
присоединяйтесь!
    