Мэр Нижнего Тагила может сменить Тулеева на посту главы Кузбасса

Глава администрации Нижнего Тагила единоросс Сергей Носов может стать претендентом на пост главы губернатора Кемеровской области после уголовного дела в отношении двух заместителей Амана Тулеева, узнал корреспондент Сиб.фм 26 декабря из сообщения информационного агентства Znak.com.

По данным издания, градоначальник Тагила не будет баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2017 году выборах мэра, и в кулуарах власти обсуждается как минимум два варианта развития карьеры Носова: либо он станет сенатором Совета Федерации, сменив Эдуарда Росселя, которому в октябре исполнилось 79 лет, либо примет участие в выборах губернатора Кузбасса в случае отставки возглавляющего регион вот уже 19 лет Амана Тулеева.

В пользу второй версии журналисты Znak.com приводят следующую аргументацию: 72-летний Аман Тулеев оказался в центре громкого политического скандала, когда в ноябре 2016 года два его заместителя были задержаны по обвинению в вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза «Инской».

Сергея Носова с Кемеровской областью связывает то, что в начале 2000-х он работал в Новокузнецке управляющим директором Западно-Сибирского металлургического комбината (входит в структуру активов «Евраза»). Это одно из крупнейших металлургических предприятий России. Официальных заявлений от Сергея Носова относительно его намерений повторно избраться мэром или продолжить карьеру в другой ипостаси пока не прозвучало.

Напомним, что после задержания силовиками двух своих заместителей кемеровский губернатор сразу же сделал публичное заявление о том, что обоих его подчинённых «грамотно подставили».

«Они никому не нужны. Скорее всего, нужен губернатор. Я это ощущаю давно, года два — идёт сильная драка», — сказал тогда глава региона.