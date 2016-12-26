 

Новосибирский суд отпустил защищавшего семью Виктора Ганчара, осуждённого за убийство

 26 декабря, 18:27
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Новосибирский суд отпустил защищавшего семью Виктора Ганчара, осуждённого за убийство
Фото с сайта sibkray.ru

Новосибирский областной суд прекратил уголовное преследование Виктора Ганчара, который был осуждён на семь лет колонии за убийство мужчины, ворвавшегося в его квартиру и угрожавшего детям, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Сибкрай.ru» 26 декабря.

26 декабря 2016 года областной суд признал Виктора Ганчара виновным по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») и прекратил уголовное преследование из-за истечения срока давности. Максимальный срок наказания по этой статье — два года лишения свободы.

«Как защитник Виктора Ганчара я доволен результатами своей работы, потому что мне удалось вытащить человека из колонии за поступки, которые он не совершал, — сказал адвокат Ганчара Игорь Попенин.

— А как правоведу мне хотелось бы выразить глубокое разочарование, что не до конца ещё построено у нас правовое государство и суды часто принимают решения, не основываясь на доказательствах.

Я уверен, что вина Виктора даже по статье 109 не доказана. Но я удовлетворён подобным решением, такое нечасто бывает. Оно сродни оправдательному приговору».

Напомним, в сентябре 2014 года 13-летняя дочь Виктора Ганчара, ожидая подругу, открыла дверь незнакомцу. Пьяный молодой человек схватил девочку за руку, и та, испугавшись, позвала на помощь отца. Отметим, что в доме в тот момент находился ещё один ребёнок. Глава семьи, защищая своих детей, выгнал незнакомца в подъезд. Во время драки Ганчар случайно попал нападавшему ногой в печень, что вызвало мгновенную смерть. Виктор Ганчар вызвал незнакомцу скорую помощь, но было уже поздно.

Ганчара обвинили в совершении преступления по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, Ганчар должен был выплатить ущерб в размере 1 млн рублей.

Несогласный с приговором житель Новосибирска Михаил Левченко написал в ноябре 2015 года новосибирскому мэру Анатолию Локтю петицию, которая собрала более 26 тысяч подписей. В свою очередь, Анатолий Локоть на одной из встреч с журналистами сказал, что поручил департаменту по социальной политике оказать поддержку отцу двоих детей Виктору Ганчару.

В декабре 2015 года на площади Ленина в Новосибирске прошёл пикет в поддержку Виктора Ганчара.

Жители Новосибирска хотели привлечь общественное внимание к практике уголовных дел, связанных с самообороной, и конкретно к случаю Ганчара.

Суд выпустил Виктора Ганчара в августе 2016 года под подписку о невыезде. 26 декабря 2016 года в этом деле была поставлена точка: Виктор Ганчар свободен.

Напомним, что в августе 2015 года инвалид из Новосибирска убил напавшего на него хулигана, за что его обвинили в умышленном убийстве и заключили под стражу.

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