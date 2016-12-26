 

Синоптики Новосибирска назвали главную неприятность на Новый год

 26 декабря, 17:54
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Синоптики Новосибирска назвали главную неприятность на Новый год
Фото Ильнара Салахиева из архива Сиб.фм

Метеорологи ждут температуры выше нормы −15 °С и обильные снегопады в Западной Сибири — возможно, службы Новосибирска не справятся с уборкой снега к 31 декабря, сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин корреспонденту Сиб.фм 26 декабря.

Тёплый и снежный Новый год обещают жителям Новосибирска. На смену рекордным морозам пришло потепление до −4 °С со снегопадами. Зональные воздушные массы с Урала сменили холодные потоки арктического воздуха 25 декабря.

Неделей ранее в Новосибирской области зарегистрировали рекордные холода до −46 °С, в Томской области температура доходила до −50 °С. По данным метеорологов Новосибирска, в ближайшие три дня температура будет колебаться от −4 °С до −10 °С днём и с −10 °С до −15 °С ночью.

«На Новый год мы ожидаем температуру в —15 °С ...—17 °С, теплее нормы. Скорее всего, продлятся мягкие снегопады и порывистый ветер. Самое неблагоприятное то, что город ещё не справился с рекордными снегопадами, а теперь погода подбросила ещё порцию снега, который не успеют убрать», — сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Напомним, атлантический циклон принёс в Сибирь мощные снегопады. Синоптики объявляли штормовое предупреждение с 9 по 12 декабря, людей предупреждали о сильных метелях и просили воздержаться от междугородних поездок. Уже тогда декабрь называли аномально снежным месяцем: в Новосибирске выпала треть месячной нормы осадков за трое суток.

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