Синоптики Новосибирска назвали главную неприятность на Новый год

Метеорологи ждут температуры выше нормы −15 °С и обильные снегопады в Западной Сибири — возможно, службы Новосибирска не справятся с уборкой снега к 31 декабря, сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин корреспонденту Сиб.фм 26 декабря.

Тёплый и снежный Новый год обещают жителям Новосибирска. На смену рекордным морозам пришло потепление до −4 °С со снегопадами. Зональные воздушные массы с Урала сменили холодные потоки арктического воздуха 25 декабря.

Неделей ранее в Новосибирской области зарегистрировали рекордные холода до −46 °С, в Томской области температура доходила до −50 °С. По данным метеорологов Новосибирска, в ближайшие три дня температура будет колебаться от −4 °С до −10 °С днём и с −10 °С до −15 °С ночью.

«На Новый год мы ожидаем температуру в —15 °С ...—17 °С, теплее нормы. Скорее всего, продлятся мягкие снегопады и порывистый ветер. Самое неблагоприятное то, что город ещё не справился с рекордными снегопадами, а теперь погода подбросила ещё порцию снега, который не успеют убрать», — сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Напомним, атлантический циклон принёс в Сибирь мощные снегопады. Синоптики объявляли штормовое предупреждение с 9 по 12 декабря, людей предупреждали о сильных метелях и просили воздержаться от междугородних поездок. Уже тогда декабрь называли аномально снежным месяцем: в Новосибирске выпала треть месячной нормы осадков за трое суток.