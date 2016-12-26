 

Торговля непищевым спиртом в Сибири будет запрещена из-за гибели людей в Иркутске

 26 декабря, 14:57
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Торговля непищевым спиртом в Сибири будет запрещена из-за гибели людей в Иркутске
Фото с сайта sfo.gov.ru

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что в ближайшее время по всей Сибири будет запрещена торговля непищевыми спиртосодержащими жидкостями, узнал корреспондент Сиб.фм 26 декабря из сообщения агентства РИА Новости.

Своё заявление Меняйло сделал в Иркутске, где провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, основной темой которой стало обеспечение контроля над распространением спиртосодержащей жидкости «Боярышник», послужившей причиной гибели десятков людей в Иркутске. В ходе заседания обсуждалось и решение о необходимости запрета торговли спиртосодержащими жидкостями.

«Это решение сейчас будет проработано и в ближайшее время принято», — сообщил полпред на брифинге после заседания комиссии.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Иркутска принял решение об аресте пятерых человек по делу о массовой гибели людей от суррогатного алкоголя. По последним данным иркутского минздрава, на сегодня от отравления метиловым спиртом в столице области скончалось 76 человек. В больницах остаются 18 пострадавших, ранее 29 человек были выписаны из лечебных учреждений.

Кроме тех пятерых обвиняемых, которые отправлены в СИЗО, ещё 11 человек помещены под домашний арест, один фигурант был отпущен на подписку о невыезде. В отношении оставшихся двоих человек суд отложил до 27 декабря принятие решения об избрании меры пресечения.

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