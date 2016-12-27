Алиментщики Новосибирской области построят снежный городок

Злостные неплательщики алиментов в Коченёвском районе Новосибирской области построят своими руками новогодний снежный городок, узнал корреспондент Сиб.фм 27 декабря из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

По данным агентства, в местном районном отделе судебных приставов накопилось 20 исполнительных производств в отношении граждан, задолжавших своим несовершеннолетним детям различные суммы по алиментам. Все должники были подвергнуты в декабре административному наказанию в виде обязательных работ по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Чтобы обеспечить алиментщиков работой, решено было отправить их на строительство снежного городка.

«В целях пробуждения в нерадивых отцах и матерях мысли о радости и благополучии собственных детей все они были направлены на работы по установке снежной горки, ёлки и изготовлению ледяных фигур», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, после вступивших в силу в июле 2016 года поправок в КоАП РФ, ужесточающих наказание для неплательщиков алиментов, суды Новосибирска в течение трёх месяцев приговорили 38 алиментщиков к 10 суткам ареста в полицейских изоляторах. Обязательными работами по уборке улиц и промзон, а также по благоустройству дворов были наказаны 282 человека.