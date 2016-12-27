Глава Бурятии предложил создать на Байкале мировой центр изучения пресной воды

Губернатор Вячеслав Наговицын, возглавляющий Бурятию, поручил правительству республики совместно с Байкальским институтом природопользования (БИП) СО РАН проработать вопрос создания в регионе мирового центра изучения и сохранения пресной воды, узнал корреспондент Сиб.фм 27 декабря из сообщения на официальном портале правительства Бурятии.

«Нужно на базе БИП создать мировой институт. Я готов выйти с этой инициативой на федеральный уровень, вы должны её подготовить. Многие на Земле страдают от недостатка питьевой воды, за воду даже начинаются войны. Может быть, мы для всего мира решим эту проблему», — выразил надежду Наговицын.

По мнению главы Бурятии, в создаваемый институт нужно будет со всего мира привлечь учёных, «которые занимаются изучением воды профессионально». Это позволит в том числе сохранить экосистему озера Байкал. Подчинённых Наговицын предупредил, что вопрос создания центра должен быть проработан до 1 февраля 2017 года.

Как отмечает Ендон Гармаев, директор БИП, инициатива главы региона прозвучала своевременно.

«Ситуация с питьевой водой на планете с каждым годом только ухудшается. Я пока не могу комментировать конкретику создания такой структуры, но, если нам поручают реализацию идеи, то мы подготовим обоснование, своё видение конструкции такого центра. Байкальский институт природопользования располагает определённой базой результатов исследований по этой тематике, поэтому в этом плане сложностей не возникнет», — уверен специалист.

По словам руководителя регионального управления Росприроднадзора по Бурятии Константина Дрёмова, пресная вода постепенно становится дефицитом и проблема её нехватки будет нарастать.

«Человечество условно располагает 93 тысячами кубических километров пресных вод, которые пригодны для хозяйственно-экономических целей. Но уже сейчас не менее 40 % населения мира живёт в районах, испытывающих среднюю или острую нехватку воды. Предполагается, что к 2025 году две трети населения мира (около 5,5 млрд человек) будут сталкиваться с нехваткой воды», — отмечает эксперт.

Между тем, именно Россия обладает почти четвертью мировых запасов пресной воды, из которых на озеро Байкал приходится 23 тысячи кубических километров, или 20 % от мировых запасов поверхностных пресных вод. Причём в Байкале вода отличается высоким качеством, так как имеет слабую минерализацию. Дрёмов также напомнил, что согласно национальной стратегии, разработанной до 2030 года, Россия в перспективе может начать поставлять пресную воду на мировой рынок.

«Исходя из этого, идея создания в Бурятии такого „мирового центра“ представляется актуальной и интересной. Однако нужен план наполнения её реальным содержанием», — заметил руководитель управления Росприроднадзора.

Напомним, что в середине декабря аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе признал неэффективными и нерентабельными особые экономические зоны, созданные на Байкале для развития туризма — «Ворота Байкала» в Иркутской области и «Байкальскую гавань» в Республике Бурятия. Наряду с ними не оправдавшим надежды назван и курорт «Алтайская долина» в Республике Алтай.