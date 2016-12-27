 

Глава Бурятии предложил создать на Байкале мировой центр изучения пресной воды

 27 декабря, 18:25
подходящие темы
Глава Бурятии предложил создать на Байкале мировой центр изучения пресной воды
Озеро Байкал, фото с сайта mtvoyage.ru

Губернатор Вячеслав Наговицын, возглавляющий Бурятию, поручил правительству республики совместно с Байкальским институтом природопользования (БИП) СО РАН проработать вопрос создания в регионе мирового центра изучения и сохранения пресной воды, узнал корреспондент Сиб.фм 27 декабря из сообщения на официальном портале правительства Бурятии.

«Нужно на базе БИП создать мировой институт. Я готов выйти с этой инициативой на федеральный уровень, вы должны её подготовить. Многие на Земле страдают от недостатка питьевой воды, за воду даже начинаются войны. Может быть, мы для всего мира решим эту проблему», — выразил надежду Наговицын.

По мнению главы Бурятии, в создаваемый институт нужно будет со всего мира привлечь учёных, «которые занимаются изучением воды профессионально». Это позволит в том числе сохранить экосистему озера Байкал. Подчинённых Наговицын предупредил, что вопрос создания центра должен быть проработан до 1 февраля 2017 года.

Как отмечает Ендон Гармаев, директор БИП, инициатива главы региона прозвучала своевременно.

«Ситуация с питьевой водой на планете с каждым годом только ухудшается. Я пока не могу комментировать конкретику создания такой структуры, но, если нам поручают реализацию идеи, то мы подготовим обоснование, своё видение конструкции такого центра. Байкальский институт природопользования располагает определённой базой результатов исследований по этой тематике, поэтому в этом плане сложностей не возникнет», — уверен специалист.

По словам руководителя регионального управления Росприроднадзора по Бурятии Константина Дрёмова, пресная вода постепенно становится дефицитом и проблема её нехватки будет нарастать.

«Человечество условно располагает 93 тысячами кубических километров пресных вод, которые пригодны для хозяйственно-экономических целей. Но уже сейчас не менее 40 % населения мира живёт в районах, испытывающих среднюю или острую нехватку воды. Предполагается, что к 2025 году две трети населения мира (около 5,5 млрд человек) будут сталкиваться с нехваткой воды», — отмечает эксперт.

Между тем, именно Россия обладает почти четвертью мировых запасов пресной воды, из которых на озеро Байкал приходится 23 тысячи кубических километров, или 20 % от мировых запасов поверхностных пресных вод. Причём в Байкале вода отличается высоким качеством, так как имеет слабую минерализацию. Дрёмов также напомнил, что согласно национальной стратегии, разработанной до 2030 года, Россия в перспективе может начать поставлять пресную воду на мировой рынок.

«Исходя из этого, идея создания в Бурятии такого „мирового центра“ представляется актуальной и интересной. Однако нужен план наполнения её реальным содержанием», — заметил руководитель управления Росприроднадзора.

Напомним, что в середине декабря аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе признал неэффективными и нерентабельными особые экономические зоны, созданные на Байкале для развития туризма — «Ворота Байкала» в Иркутской области и «Байкальскую гавань» в Республике Бурятия. Наряду с ними не оправдавшим надежды назван и курорт «Алтайская долина» в Республике Алтай.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 26 декабря, 07:07 • тест

Тест: дивные горы и горные дива

Горы всегда удивляли и восхищали человека. Но много ли вы знаете о дивных горах и горных дивах? Чем, например, известно Дивногорье? Кто такой Симеон Дивногорский? Что произошло на Дивной горе в Угличе? Тест Сиб.фм, подготовленный совместно с компанией «СЛК», застройщиком новосибирского микрорайона «Дивногорский», удивит вас и заставит поверить в чудеса.

Приключения иностранцев в Сибири

 23 декабря, 13:31 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
Колонка Юрия Юдина об иностранцах в Сибири и их баснословных писаниях: от Марко Поло до Сильвена Тессона.
 23 декабря, 07:07 • интервью

Израильский коктейль культур

Корреспондент Сиб.фм поговорила с Первым секретарём посольства Государства Израиль в Российской Федерации Ирис Цвайг об израильском кино и израильской кухне (с рецептами).
самое популярное
 16 декабря, 13:05 • интервью

Литература — это кино у тебя в голове

Побывавший на фестивале «Белое пятно» в Новосибирске литературный критик Галина Юзефович о том, для чего нужна критика и почему критик похож на сомелье.
 27 декабря, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 26 декабря, 17:54 • новость

Синоптики Новосибирска назвали главную неприятность на Новый год

Метеорологи ждут температуры выше нормы −15⁰ С и обильные снегопады в Западной Сибири, возможно службы Новосибирска не справятся с уборкой снега.
 20 декабря, 20:00 • новость

Версию о самоубийстве сына православного активиста Задои расследует новосибирский СК

Сын «православного активиста» Юрия Задои был найден дома повешенным, в полиции подтвердили гибель 21-летнего Константина, которого отец направлял на принудительное лечение.
 16 декабря, 11:13 • новость

Спасатели достали из-под моста в Новосибирске тело 19-летнего парня

Новосибирские спасатели достали из-под Октябрьского моста мёртвого 19-летнего молодого человека, висящего на ремне.
 16 декабря, 13:19 • новость

Новосибирская учительница ответит в суде за смерть школьницы в походе

Учительница из Новосибирска предстанет перед судом за смерть 14-летней школьницы, которая сорвалась с обрыва во время туристического похода в Горном Алтае.
присоединяйтесь!
    