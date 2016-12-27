Имя погибшего в катастрофе Ту-154 генерала Халилова предложено увековечить в Туве

Глава Тувы Шолбан Кара-оол выступил с предложением присвоить республиканской филармонии имя генерала Валерия Халилова — руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем, узнал корреспондент Сиб.фм из обращения Кара-оола к жителям Тувы, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

«По моему мнению, масштаб личности генерала Халилова таков, что он оказал на нас самое плодотворное влияние и помощь в развитии искусства и культуры народа. Неоднократно бывал в самых отдалённых районах с масштабными концертами своего ансамбля. Непосредственно участвовал в профессиональном становлении наших музыкальных коллективов, в особенности духовых и симфонических оркестров», — пишет глава Тувы.

Шолбан Кара-оол также напомнил, что именно Халилов корректировал аранжировку гимна Тувы и при жизни получил в республике почётное звание заслуженного деятеля искусств.

«Давайте с вами подумаем об увековечении его славного имени на территории Тувы! Предлагаю присвоить имя Валерия Михайловича Халилова, заслуженного деятеля искусств Республики Тыва, филармонии республики. Это будет нашей благодарностью и памятью славному сыну России!» — отмечает глава региона.

В комментариях к этому сообщению пользователи сети полностью поддерживают инициативу Кара-оола. Один из комментаторов предложил также назвать именем Халилова одну из улиц в тувинском городе Чадан, который известен тем, что в нём родился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, на борту упавшего в районе Сочи Ту-154 среди участников ансамбля имени Александрова также находились трое уроженцев Красноярска — выпускник Красноярского хореографического колледжа Александр Разумов, выпускник колледжа искусств имени Иванова-Радкевича Артём Тарасенко и выпускник Минусинского колледжа культуры и искусств и Красноярского института искусств Алексей Моргунов.