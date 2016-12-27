 

Обвинённая в сатанизме и ЛГБТ-пропаганде красноярский педагог вернулась к работе

 27 декабря, 13:52
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Обвинённая в сатанизме и ЛГБТ-пропаганде красноярский педагог вернулась к работе
Фото с сайта zakonimy.ru

Красноярский преподаватель по вокалу Мария Шестопалова, уволенная ранее по доносу борца с ЛГБТ-пропагандой, вернётся к работе, узнал корреспондент Сиб.фм 27 декабря из сообщения красноярского информационного портала «Проспект Мира».

Как рассказала корреспондентам портала сама 21-летняя учительница, руководство центра дополнительного образования, где она работала, пригласило её на разговор и сообщило, что она может восстановиться в должности на прежнем месте. На беседу девушка пришла в сопровождении своего юриста.

«Вчера мы туда ходили, так как одна я идти боялась. Мы поговорили, написали заявление о приёме на работу с компенсацией вынужденного прогула, и с сегодняшнего дня приступаю снова к обязанностям», — рассказала Мария.

По её словам, извинений от руководства не последовало. В самом центре от комментариев ситуации отказались. Между тем в управлении образования администрации Красноярска ранее заявляли, что центру придётся восстановить трудовые отношения с Шестопаловой, поскольку заявление об увольнении по собственному желанию было составлено некорректно: из текста документа нельзя было заключить, с какой конкретной даты педагог прекращает работу. В связи с этим нарушением директор образовательного учреждения будет привлечена к дисциплинарной ответственности.

В то же время чиновники управления образования намерены продолжить до января проверку поведения Шестопаловой в соцсетях, поскольку в том случае, если она нарушала профессиональную этику педагога, работодатель имел право поставить вопрос о её увольнении. Требования к соблюдению работниками образования педагогической этики содержит Трудовой кодекс РФ, федеральный закон «Об образовании», а также Федеральный модельный кодекс, рекомендованный Министерством образования и науки РФ. В последнем документе, в частности, говорится о том, что учителю необходимо воздержаться от поведения, которое могло бы нанести ущерб его репутации.

Напомним, что об увольнении девушки, работавшей преподавателем вокала в центре дополнительного образования, стало известно 22 декабря. Причиной увольнения стали обращения известного санкт-петербургского борца против ЛГБТ-пропаганды Тимура Булатова. Активист нашёл в соцсетях старые фотографии Шестопаловой и пожаловался на них начальству девушки.

Булатов нашёл среди фотографий на странице Марии пропаганду «гомосексуализма, алкоголизма и безнравственного образа жизни», а также «сатанизма». Кроме того, активиста насторожило наличие пирсинга на лице девушки. После этого он направил в различные инстанции, включая МВД и прокуратуру, заявления с требованием уволить Шестопалову из центра дополнительного образования.

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