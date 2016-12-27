Полиция Новосибирска задержала подозреваемого в телефонном терроризме

Сотрудники полиции задержали в Новосибирске 28-летнего жителя Калининского района, который подозревается в ложном сообщении о взрывчатке, заложенной сразу в четырёх зданиях, узнал корреспондент Сиб.фм 27 декабря из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 21 декабря около 11:30: неизвестный рассказал о взрывных устройствах, находящихся в зданиях на улицах Фрунзе, Крылова и Хмельницкого. По данным СМИ, у звонившего был мужской голос, он звонил с мобильного телефона два раза и представился «Шакалом». Журналисты сразу обратили внимание на то, что именно такую кличку носил известный международный террорист Ильич Санчес Рамирес, который 21 декабря 1975 в столице Австрии Вене захватил заложников в штаб-квартире Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК).

Экстренные службы немедленно выехали на место происшествия и эвакуировали персонал организаций, расположенных в указанных «террористом» зданиях. Полное обследование помещений с привлечением кинологов и специалистов-взрывотехников заняло около двух часов. Взрывное устройство обнаружено не было.

В этот же день полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В ходе оперативных действий правоохранители установили личность подозреваемого, который и был задержан 26 декабря. Как сообщается, ранее молодой человек не был судим, во время обыска полицейские изъяли у него улики, доказывающие причастность к преступлению.

«Подозреваемый признался в совершённом деянии. В соответствии с действующим уголовным законодательством ему грозит до трёх лет лишения свободы», — говорится в сообщении ГУМВД по Новосибирской области.

Напомним, в конце сентября неизвестный сообщил о бомбе в новосибирском аэропорту «Толмачёво», правоохранительные органы три часа искали взрывное устройство, но так ничего и не нашли. Всё это время аэропорт работал в штатном режиме, пассажиров решено было не эвакуировать. По факту ложного сообщения об угрозе терроризма было возбуждено уголовное дело.