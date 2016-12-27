 

Зенитные ракетно-пушечные комплексы займут боевое дежурство в Новосибирске

 27 декабря, 17:06
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Зенитные ракетно-пушечные комплексы займут боевое дежурство в Новосибирске
Фото с сайта videoplesk.ru

Новые зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» прибыли в Новосибирск для усиления системы противовоздушной обороны Западной Сибири, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «Интерфакс» 27 декабря.

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Комплекс рассчитан на работу при любых погодных условиях, а также в сложной радиоэлектронной обстановке.

«Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы „Панцирь-С1“ прибыли в Новосибирск, где заступят на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности Центрального военного округа, — уточнил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин. — „Панцирь-С1“ усилят систему противовоздушной обороны Западной Сибири».

Перед тем, как отправить комплексы в Новосибирк, зенитчики провели контрольные стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области. В середине декабря учения завершились.

По словам Рощупкина, после учений расчёты проделали путь по железной дороге протяжённостью около 4 тысяч километров. Затем в районы выполнения задач техника шла своим ходом.

«Панцирь-С1» совершает противовоздушную оборону при помощи автоматических пушек и управляемых ракет с радиокомандным наведением. Время реакции комплекса составляет 4-6 секунд. При этом, между пусками ракет — 1,5 секунды, что является мировым рекордом на сегодняшний день.

В 2014 году в рамках учений военные специалисты подтвердили возможность уничтожать комплексом цель, двигающуюся со скоростью 1000 м/с.

Напомним, что в октябре 2015 года новосибирская система противовоздушной обороны Центрального военного округа обновляла вооружение зенитно-ракетными комплексами С-400 «Триумф».

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