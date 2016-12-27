Сибирские учёные остановили распространённую болезнь сердца с помощью ботокса

В Новосибирске специалисты исследовательского центра имени академика Мешалкина впервые прооперировали аритмию сердца на запущенной стадии, а также смогли предупредить её развитие с помощью ботокса, узнал корреспондент Сиб.фм 27 декабря из сообщения «Науки в Сибири».

Фибрилляция предсердий считается одной из самых распространённых видов аритмии: по статистике, она встречается у двух-трёх человек из тысячи. При этом заболевании обе сердечные камеры начинают активно сокращаться в хаотичном ритме, из-за чего сбивается ритм работы желудочков сердца.

Со временем болезнь может осложниться сердечной недостаточностью или привести к инсульту. Новосибирские учёные разработали эффективный способ лечения фибрилляции предсердий, а также научились останавливать развитие этого заболевания с помощью ботокса.

«Сейчас мы являемся мировыми лидерами в этом направлении. Оно молодое и в перспективе должно полностью изменить клиническую практику в отношении фибрилляции предсердий. Первая работа была опубликована нами в 2008 году не в самом лучшем научном журнале, однако постепенно риторика вокруг этой области полностью поменялась, и те, кто раньше критиковали наши исследования, теперь активно их поддерживают и ссылаются на нас», — прокомментировал руководитель Центра интервенционной кардиологии, заместитель директора по научно-экспериментальной работе СФБМИЦ имени Мешалкина член-корреспондент РАН Евгений Покушалов.

Фибрилляция предсердий имеет три стадии. На первом этапе нарушается работа каналов, а на последней стадии сердце начинает так хаотично сокращаться, что клетки видоизменяются и гибнут. Сказать, сколько времени пройдёт от начального до необратимого этапа — невозможно, у каждого пациента этот процесс проходит индивидуально и может занять от года до десяти лет.

«Проблема ещё в том, что зачастую фибрилляция предсердий протекает вообще без симптомов, люди не замечают у себя никаких проблем со здоровьем, и поэтому неизвестно, сколько из них живёт с таким заболеванием», — подчеркнул Покушалов.

Медикаментозное лечение может помочь только в первые полгода, а затем болезнь начинает прогрессировать. Сейчас основной метод лечения — операционный, при котором в вену помещается электрод, воздействующий на участки, где находится очаг аномальной активности. Однако этот метод действует только на начальных стадиях заболевания и помогает только 70 % пациентов. На последней стадии развития заболевания сердце уже разрушается.

Новосибирские учёные решили зайти с другой стороны. Эксперимент на животных и химической модели фибрилляции предсердий подтвердил, что, воздействуя на автономную нервную систему, удаётся выключить те нервные узлы, которые вызывают патологию. Однако возникла проблема с распознаванием нужных нервных узлов.

Центр имени Мешалкина смог решить её с помощью радиофармацевтического препарата, который начинал светиться, попадая в область нервных элементов. Специалисты новосибирского центра совместно с израильской лабораторией разработали прибор, который снимает сигнал, улавливает свечение от препарата и во время операции показывает хирургу все эти данные в виде 3D-картины.

В результате хирурги смогли полностью убрать аритмию у пациентов с фибрилляцией предсердий, продвинувшейся дальше начальной стадии. Следующим шагом стало предупреждение развития аритмии у пациентов с временной, а не постоянной аритмией предсердий.

«Уничтожать ганглии (нервные узлы — прим. Сиб.фм) в таком случае — кощунство, их просто нужно на время выключить», — объяснил Евгений Покушалов.

Выключить их удалось с помощью ботокса, широко применяемого в косметологии. У пациентов, которым ввели инъекцию ботокса в жировые подушки предсердия, не возникало аритмии. Препарат прошёл доклинические испытания в России и ожидает завершения испытаний в Европе.

Напомним, в ноябре в новосибирской клинике Мешалкина появился сверхточный лазерный станок для производства клапанов сердца из биологических материалов «под заказ». До внедрения разработки два сотрудника были вынуждены кроить такие клапаны целый день вручную.