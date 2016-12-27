 

Томский пенсионер попал в больницу из-за аварийного крыльца подъезда

 27 декабря, 18:19
подходящие темы
Томский пенсионер попал в больницу из-за аварийного крыльца подъезда
Фото с сайта events44.ru

Прокурор Томска потребовал от управляющей компании возмещения морального вреда размером 200 тысяч рублей 77-летнему пенсионеру, который упал из-за неотремонтированного крыльца на выходе из подъезда жилого дома, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Томской области 27 декабря.

В середине сентября 2016 года 77-летний пенсионер, передвигающийся с тростью, вышел из подъезда дома и запнулся об облом бордюра крыльца. При падении он упал на бок и сильно ударился. После этого мужчина три недели провёл в больнице на лечении.

Пенсионер написал заявление в прокуратуру Советского района Томска на управляющую компанию, которая отвечает за состояние крыльца.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что ремонт крыльца подъезда дома, где проживает пенсионер, был запланирован ещё в 2015 году. Однако ООО «УК „Центральная“, осуществляющее управление данным домом, произвела ремонт крыльца только в октябре 2016 года», — пояснили в пресс-службе.

Исполняющий обязанности прокурора района Сергей Шабалин направил в Советский районный суд Томска заявление. Он потребовал обязать управляющую компанию возместить пострадавшему моральный ущерб в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, что в декабре 2016 года жительница Новосибирска, упавшая на льду возле подъезда дома, отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 29 января, 07:00 • репортаж

Интеллигентные люди

Как живут, ходят на занятия к психологу и выбираются из ямы в одной из новосибирских «ночлежек»
 7.12.2015, 10:50 • интервью

До старости — две остановки пешком

Спецпроект Сиб.фм «Практика жизни» о том, как проводят время в Новосибирском Доме ветеранов.
 30.11.2015, 13:25 • статья

Мыло с запахом хрустящего рубля

71-летний Аман Тулеев — один из ярчайших российских губернаторов. 18 лет, что он находится на своем посту, Тулеев решает насущные проблемы своего народа, не сваливая их на нижестоящих чиновников. Именно поэтому в 1999 году он отказался принять орден Почёта от Бориса Ельцина, мотивируя это так: «Я не могу принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету». В управлении создатель кемеровского социализма Тулеев смотрит на три М — на Москву, Маркса и мировой опыт, — выдавая порой безумные идеи. Заметив это, корреспондент Сиб.фм собрал самые нестандартные предложения Амана Тулеева.
самое популярное
 16 декабря, 13:05 • интервью

Литература — это кино у тебя в голове

Побывавший на фестивале «Белое пятно» в Новосибирске литературный критик Галина Юзефович о том, для чего нужна критика и почему критик похож на сомелье.
 27 декабря, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 26 декабря, 17:54 • новость

Синоптики Новосибирска назвали главную неприятность на Новый год

Метеорологи ждут температуры выше нормы −15⁰ С и обильные снегопады в Западной Сибири, возможно службы Новосибирска не справятся с уборкой снега.
 20 декабря, 20:00 • новость

Версию о самоубийстве сына православного активиста Задои расследует новосибирский СК

Сын «православного активиста» Юрия Задои был найден дома повешенным, в полиции подтвердили гибель 21-летнего Константина, которого отец направлял на принудительное лечение.
 16 декабря, 11:13 • новость

Спасатели достали из-под моста в Новосибирске тело 19-летнего парня

Новосибирские спасатели достали из-под Октябрьского моста мёртвого 19-летнего молодого человека, висящего на ремне.
 16 декабря, 13:19 • новость

Новосибирская учительница ответит в суде за смерть школьницы в походе

Учительница из Новосибирска предстанет перед судом за смерть 14-летней школьницы, которая сорвалась с обрыва во время туристического похода в Горном Алтае.
присоединяйтесь!
    