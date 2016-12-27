Томский пенсионер попал в больницу из-за аварийного крыльца подъезда

Прокурор Томска потребовал от управляющей компании возмещения морального вреда размером 200 тысяч рублей 77-летнему пенсионеру, который упал из-за неотремонтированного крыльца на выходе из подъезда жилого дома, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Томской области 27 декабря.

В середине сентября 2016 года 77-летний пенсионер, передвигающийся с тростью, вышел из подъезда дома и запнулся об облом бордюра крыльца. При падении он упал на бок и сильно ударился. После этого мужчина три недели провёл в больнице на лечении.

Пенсионер написал заявление в прокуратуру Советского района Томска на управляющую компанию, которая отвечает за состояние крыльца.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что ремонт крыльца подъезда дома, где проживает пенсионер, был запланирован ещё в 2015 году. Однако ООО «УК „Центральная“, осуществляющее управление данным домом, произвела ремонт крыльца только в октябре 2016 года», — пояснили в пресс-службе.

Исполняющий обязанности прокурора района Сергей Шабалин направил в Советский районный суд Томска заявление. Он потребовал обязать управляющую компанию возместить пострадавшему моральный ущерб в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, что в декабре 2016 года жительница Новосибирска, упавшая на льду возле подъезда дома, отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей.