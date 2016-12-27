Уволенный по доносу замдекана Иркутского госуниверситета судится за восстановление

Кировский районный суд Иркутска провёл первое заседание по иску бывшего заместителя декана Исторического факультета Иркутского госуниверситета (ИГУ) и известного общественника Алексея Петрова, который был после доноса был уволен за прогулы, а теперь пытается восстановиться на работе, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного портала «Ирк.Сиб».

Заседание по иску Петрова состоялось 26 декабря. В ходе разбирательства представитель вуза пояснил, что причиной увольнения замдекана стало его отсутствие на рабочем месте с 17 по 20 октября. Правда, сам Петров пояснил, что 17 октября в его графике значилось днём для индивидуальной работы, а лекции, запланированные на 18-20 октября, он перенёс, согласовав изменения в расписании с заместителем декана факультета по учебной работе Анастасией Кружалиной.

При этом, по словам Петрова, такая практика переноса лекций являлась общепринятой все восемь лет его работы в ИГУ. Перенесённые лекции он провёл позднее, что могут подтвердить присутствовавшие на них студенты и старосты групп.

Представитель вуза сообщил суду, что Кружалина официально не является заместителем декана, а потому Петров не мог согласовывать с ней изменения в расписании занятий. Стоит отметить, что в настоящее время Анастасия Кружалина значится на сайте факультета именно в должности замдекана; по словам Петрова, она занимала эту должность и в октябре, к тому же, на документах с её подписью всегда стояла именно эта должность.

Также выяснилось, что юристы вуза считают, что Петров должен был присутствовать на рабочем месте каждый будний день с 8:30. В то же время уволенный преподаватель указал суду на то, что рабочий день сотрудников вузов не имеет строго регламентированного начала, особенно в дни, когда лекций по расписанию нет. В довершение было установлено, что руководство ИГУ подписало приказ об увольнении Петрова по причине прогула четырёх рабочих дней, хотя акт об отсутствии на рабоче месте был составлен только на один день прогула.

Судом было принято решение отложить судебное разбирательство до 18 января, чтобы стороны могли привлечь дополнительных свидетелей и изучить открывшиеся новые обстоятельства дела.

«Сторона ответчика вела себя агрессивно, я ощутил некоторое давление с их стороны. По сути, меня уволили за то, что я провёл пары не в тот день, который был определён первоначальным расписанием. В этом и разбираемся», — прокомментировал прошедшее заседание Алексей Петров.

Напомним, Алексея Петрова уволили из ИГУ 16 ноября. Официальной причиной увольнения стали результаты прокурорской проверки вуза, которая была проведена в конце октября по заявлению иркутского активиста национал-патриотической организации «Национально-освободительное движение» (НОД) Сергея Позникова. В заявлении Позников указывал на то, что Петров часто отменяет свои лекции в связи с командировками за пределы региона. Решение об увольнении замдекана было принято руководством вуза несмотря на то, что профсоюз университета проголосовал против увольнения.