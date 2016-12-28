Депутаты Алтая внесли в Госдуму законопрект о принудительном лечении ВИЧ

Депутаты Законодательного собрания Алтайского края внесли в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий обязательное и принудительное лечение для ВИЧ-инфицированных россиян, узнал корреспондент Сиб.фм 28 декабря из текста проекта закона, опубликованного на сайте Думы.

В частности, алтайские депутаты предлагают использовать методы принудительного лечения для тех носителей вируса, которые уклоняются от регулярных обследований и лечения — решение в таких случаях будет принимать суд. Правом обратиться в суд, по задумке алтайских парламентариев, будет обладать руководитель медицинской организации, в которой ВИЧ-инфицированный человек состоит на учёте.

Как отмечается в обосновании к проекту закона, согласно действующему федеральному законодательству обследование и лечение заражённых ВИЧ возможны только при их добровольном согласии. Алтайские депутаты считают, что такое положение противоречит Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает, что больные, которые представляют опасность для окружающих, должны подвергаться обязательной госпитализации или изоляции.

«Кроме того, проектом закона вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ в части регулирования механизма исполнения норм, предусматривающих обязательное диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфицированных больных», — сказано в документе.

Стоит отметить, что 27 декабря заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов в ходе заседания президиума Российской академии наук заявил, что в России образовалась опасная разновидность вируса иммунодефицита человека: новый штамм возник из смешения ранее доминировавшего в РФ штамма и нового агента, занесённого из Центральной Азии.

«У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами-рабочими из Средней Азии пришёл новый вирус AG... Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей», — рассказал Карамов.

Напомним, что в ноябре сразу три сибирских области оказались в списке десяти регионов России, наиболее поражённых эпидемией ВИЧ — это Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области. Одной из причин неблагополучного положения стал наркотрафик, проходящий через регионы.