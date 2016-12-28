Духи фараонов и керамику Риштана привезли на ярмарку подарков в Новосибирске

Благовония из Египта, носки монгольских пастухов, легендарную керамику Риштана, а также русскую и украинскую игрушку предлагают приобрести жителям Новосибирска до Нового года, узнал 28 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «Сибирского Молла».

Самая крупная новогодняя ярмарка подарков и рукоделия закрывается в Новосибирске. Мастера народного творчества из пяти стран распродают товары ручной работы до 30 декабря.

Большинство товаров продают сами мастера, это уникальные вещи ручной работы, убедился корреспондент Сиб.фм. Торговцы из Каира представили духи, благовония, картины на свитках папируса и другие сувениры из Египта. Представители Монголии привезли традиционные свитера, шапки и носки из верблюжьей шерсти и шерсти яка. Украинская мастерская Me & Mom продаёт авторские куклы и сувениры ручной работы.

Семья потомственных керамистов из Узбекистана привезла на продажу голубую керамику Риштана и ножи ручной работы. Здесь же представлены пиалы и тарелки Хорезмской керамики, посуда Гиджувана и Бухарские тарелки сложного узора со «стереоэффектом».

Фото www.vk.com/yarmarkinsk

Сибирский мастер Ольга Короткова представила стенд с традиционной русской куклой, Виктория Сажина предложила коллекцию авторских шкатулок. Кондитеры Сорокины продают расписные имбирные пряники.

Большинство участников провели мастер-классы народного творчества с начала открытия ярмарки 10 декабря. Последним станет детская программа кукольной мастерской Lavender Room с 28 по 30 декабря. С 18:00 дети могут поучаствовать в трёх интерактивных спектаклях: «Принцесса на горошине», «Дракон и Волшебник» и «Три поросёнка».

Фото www.vk.com/yarmarkinsk

Напомним, корреспондент Сиб.фм посетил три сибирских этнопарка в августе 2016 года. «Территория Сибири» в Заельцовском парке Новосибирска поразила юртами и концертами горлового пения, этнографический музей «Торум-Маа» в Ханты-Мансийске воссоздал культуру обских угров и стал визитной карточкой Югры. Этнокомплекс «Таймыр Моу» в Красноярском крае стал местом национальных игр семейных этнических клубов.