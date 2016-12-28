 

Ездовые собаки пробегут на скорость в Новосибирске на Рождество

 28 декабря, 11:56
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Ездовые собаки пробегут на скорость в Новосибирске на Рождество
Фотографии Алёны Мартыновой

Открытый чемпионат и первенство Новосибирской области по ездовому спорту пройдёт в Новосибирске на Рождество. Лучшие представители собачьих пород со всей Сибири пробегут на скорость, рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель Спортивной федерации ездового спорта Новосибирска Александр Бабак 28 декабря.

7 января 2017 года в Новосибирском биатлонном комплексе состоится Открытый чемпионат и первенство Новосибирской области по ездовому спорту — Первый этап Кубка Сибири. В соревнованиях примут участие около 100 человек из семи городов: Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Томск, Омск, Барнаул.

В забегах выступят яркие представители пород: сибирские хаски, аляскинские маламуты, якутские лайки, родезийские риджбеки, немецкие овчарки и другие. Победитель получит главный приз — нарты.

«К соревнованиям владельцы и их собаки готовятся очень тщательно, —пояснил Александр Бабак. — Каюр (погонщик собак — прим. Сиб.фм) управляет собакой с помощью команд „вправо“, „влево“, „стоп“, „вперёд“. Важно, чтобы собака понимала команды с первого раза, а то можно и в дерево врезаться, и в яму угодить. Чтобы такого не происходило, много времени уделяется тренировкам. Человеку и собаке нужно слаженно работать в команде».

Спортсмены выступят в двух дисциплинах: упряжки и скиджоринг. В скиджоринге каюр стоит на лыжах, а собака его тянет. В упряжки традиционно запрягаются шесть собак, которые должны тянуть за собой нарты. Пробегут спортсмены дистанции 5 и 10 километров. Кроме того, будут проведены ещё дополнительные минизабеги. В «хэппи-доге» пробегут 1 километр неопытные каюры и собаки, которые решили попробовать свои силы. А в детских стартах ребятишек ждёт дистанция 300 метров. Все победители получат призы.

Напомним, что в октябре 2014 года ездовые собаки собрали на благотворительной фотосессии 100 тысяч рублей в помощь детям-инвалидам в Новосибирске.

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