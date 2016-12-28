 

Миллион рублей пропал в деле умершего новосибирского общественника Подъячева

 28 декабря, 16:07
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Миллион рублей пропал в деле умершего новосибирского общественника Подъячева
Фото с сайта rostov.press

Защитники скончавшегося в СИЗО экс-руководителя новосибирского общественной организации «Безопасный район» Павла Подъячева обвиняют свидетеля по делу в утрате вещественного доказательства — миллиона рублей, который якобы предназначался погибшему, узнал корреспондент Сиб.фм 28 декабря из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

В обращении к СМИ, которое разослано от имени общественного защитника Подъячева Александра Галичанина, говорится, что свидетелем по делу покойного является помощник депутата областного Законодательного собрания Владимир Толстых, который 26 декабря в ходе судебного заседания подтвердил исчезновение вещественных доказательств, хотя получал деньги уже после задержания Подъячева. Всю сумму Толстых передал некоему неизвестному ему мужчине.

«Защита Подъячева планирует привлечь Толстых к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за утрату вещественных доказательств. В настоящее время подаётся соответствующее заявление в управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, которое занимается расследованием подобных преступлений», — пишет в своём обращении Галичанин.

Суд по делу покойного Подъячего продолжается, поскольку его сын Анатолий признан участником процесса и намерен добиваться полного оправдания покойного отца.

Напомним, что согласно материалам уголовного дела, общественный деятель новосибирского Академгородка Павел Подъячев обвинялся в вымогательстве 3 млн рублей (затем сумма якобы была снижена до 2 млн рублей) у директора Института геологии и минералогии имени Соболева, депутата областного Заксобрания академика Николая Похиленко. Следствие утверждало, что Подъячев угрожал парламентарию распространением компромата.

В марте 2015 года общественник был задержан при получении миллиона рублей, а затем помещён под арест. В СИЗО Подъячев, не признавший вины, провёл год и восемь месяцев. Суд над ним начался в феврале 2016 года. 19 ноября Подъячеву стало плохо в камере следственного изолятора, и его госпитализировали в реанимацию ЛИУ-10. Как выяснилось позже, у общественника случился инсульт, и 22 ноября он скончался в больнице.

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