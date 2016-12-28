Надзорные органы не нашли поддельной водки в магазинах Иркутска

Сотрудники Росрегулирования не обнаружили в розничных торговых точках Иркутска фальсифицированной водки, узнал корреспондент Сиб.фм 28 декабря из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Как рассказал журналистам руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Алексей Крупин, проверялась водка марок, о подделке которых ранее сообщали правоохранительные органы и СМИ — «Белая берёза», «Царская» и несколько других. Оказалось, что вся продукция этих брендов соответствует требованиям надзорных органов. Также Крупин заявил, что не подтвердились и факты отравления жителей Иркутска суррогатной водкой.

Сотрудники сибирского управления Росалкогольрегулирования выезжали в Иркутск после массового отравления суррогатным алкоголем. На сегодняшний день общее число жертв достигло 77 человек. Лабораторными экспертизами подтверждено, что 74 пострадавших скончались от отравления метиловым спиртом. По данным правоохранителей, подавляющее большинство отравившихся употребляли в качестве напитка спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник». Отравление вызвал метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

Напомним, после массового отравления специалисты Роспотребнадзора изъяли на одном из складов Иркутска 13,5 тысяч литров стеклоомывающей жидкости с превышенным в сотни раз содержанием метанола. Экспертиза показала, что концентрация смертельно опасного вещества в жидкости превышала гигиенические нормативы примерно в 500 раз.