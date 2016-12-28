Новогодний салат оливье обойдётся сибирякам в среднем в 240 рублей

Красноярский край и Республика Алтай лидируют среди регионов по стоимости салата оливье к новогоднему столу, при этом дешевле всего традиционное угощение обойдётся жителям Омской области, узнал корреспондент Сиб.фм 28 декабря из рейтинга российских регионов, составленного порталом Agro2b.ru.

Чтобы максимально точно проследить, как за прошедший год изменились цены на продукты, сотрудники портала сравнили стоимость самого обычного набора, необходимого для приготовления оливье. В среднестатистический рецепт вошли 300 грамм колбасы, пять куриных яиц, 200 грамм картофеля, по 100 грамм моркови, лука, свежего огурца и яблок, 150 грамм майонеза и банка консервированного гороха.

В сравнении с показателями 2015 года средняя стоимость салата в России выросла на 2,18 %. На первом месте по дешевизне второй год подряд оказалась Мордовия, где оливье обойдётся в 182,91 рубля. В тройке лидеров доступности продуктов также Калмыкия (188,04 рубля) и Татарстан (196,27 рубля). Дороже всего традиционное новогоднее блюдо стоит в Чукотском автономном округе, где приготовление салата будет стоить целых 526,76 рубля.

Среди сибирских регионов дешевле всего оливье обойдётся жителям Омской области — всего 201,51 рубля. На втором месте Кемеровская область, где салат будет стоить уже 216,82 рубля, на третьем — Алтайский край, где набор продуктов для салата стоит 225,73 рубля. Забайкалье, Иркутская и Новосибирская области, Бурятия, Тува и Хакасия оказались в середине списка — в этих регионах стоимость оливье колеблется от 231 до 240 рублей.

Лидером по высокой стоимости стал Красноярский край, где приготовление оливье будет стоить 256,27 рубля. На втором месте Республика Алтай с ценой в 255,6 рубля, на третьем — Томская область, где салат обойдётся в 244,64 рубля.

При этом, если сравнивать показатели 2015 и 2016 года, видно, что значительней всего оливье подорожал в Забайкалье и Туве — на 4 % за год. В Кемеровской области стоимость салата осталась неизменной, падение цены продуктов отмечено в Хакасии и Иркутской области — на 2 %.

Напомним, что в ноябре новосибирские студенты-технологи пищевой промышленности предложили сбалансированную диету, которая позволяет тратить на еду только 1,5 тысячи рублей в неделю. «Справочник голодного студента» предлагает примерный список блюд с 20 рецептами. В предложенном меню больше всего блюд из яиц, а также четыре супа, вторые блюда, десерты. При этом диета обеспечивает человеку не менее двух тысяч калорий в день.