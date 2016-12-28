 

Новосибирская S7 Group стала собственником космодрома «Морской старт»

 28 декабря, 14:45
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Новосибирская S7 Group стала собственником космодрома «Морской старт»
Фото с сайта defence.ru

Новосибирская группа компаний S7 и ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» подписали документы, по которым S7 стала собственником космодрома «Морской старт», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения газеты «Известия» 28 декабря.

S7 Group стала собственником космодрома «Морской старт» и взяла на себя часть эксплуатационных расходов. К июню 2017 года S7 планирует окончательно рассчитаться с прежним собственником плавучего космодрома. К тому времени командное судно и пусковая платформа будут перерегистрированы из Калифорнии в Либерию.

«S7 уже вступила в права владения „Морским стартом“. Для этого необходимо было подписать ряд документов, и последний из них, завершающий сделку, мы закрыли в декабре. S7 уже взяла на себя часть затрат по содержанию плавучего космодрома и инфраструктуры, — пояснил генеральный директор РКК „Энергия“ Владимир Солнцев. — Мы обязались зарегистрировать командное судно и буксируемую платформу в либерийском морском реестре. После этого открывается аккредитив, и мы осуществляем окончательные расчёты по сделке».

«Морской старт» — плавучий космодром для запуска ракет модификации «Зенит-3SL» семейства «Зенит» международным консорциумом по эксплуатации космодрома «Морской старт». Точка старта располагается в акватории Тихого океана вблизи острова Рождества. Идея плавучего космодрома состоит в том, чтобы доставлять ракету-носитель по морю на экватор, где имеются наилучшие условия для запуска (можно максимально эффективно использовать скорость вращения Земли).

«Смысл сделки по приобретению S7 „Морского старта“ остаётся для меня скрытым, — сказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Непонятно, как новый собственник сможет обеспечить окупаемость проекта при том, что сейчас ракет для плавучего космодрома нет, а содержать всю инфраструктуру нужно всё время, причём в иностранном порту. Как тут делать бизнес — совершенно непонятно. Надеюсь, мы впоследствии узнаем больше и тогда сможем более осмысленно оценить произошедшее».

Напомним, что в декабре 2016 года Владислав Филёв покинул пост гендиректора S7 и передал полномочия своему заместителю Антону Ерёмину.

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