Новосибирские геологи научили вахтовиков наслаждаться жизнью под соснами в —50 °С

Учёные СО РАН из Новосибирска высадили сосновый лес в бескрайней снежной пустыне на Ямале, чем повысили настроение и увеличили труд рабочих Бованенковского месторождения, узнал 28 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Специалисты института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН научили работников госкорпорации радоваться соснам и морозам до — 50 °C в заполярье. Высадка соснового леса из саженцев Челябинского питомника повысила настроение вахтовиков в Бованенково. Сюрприз от появления соснового леса в снежной равнине при полярной ночи повысил эффективность труда работников «Газпрома», чья вахта длится месяц.

Фото Ильнара Салахиева из архива Сиб.фм

«В июне 2016 года мы посадили сосны, хотелось, чтобы уже через 5–10 лет можно было видеть не голую тундру и снег, а деревья и, проходя мимо них, наслаждаться жизнью», — описал «эффект соснового леса» директор Ямало-Ненецкого филиала ИНГГ СО РАН, академик Олег Ермилов.

Нефтегазовые скважины оснастили установками для откачки воды, ненужных примесей и увеличения лимита добычи ресурсов из скважин. Учёные стали заливать скважины поверхностно-активными веществами с антибиотиками и жирными кислотами, что позволило стабилизировать количество добываемого газа и предотвратить образование песчаных пробок.

Исследователи заменили систему проточной части агрегатов для перекачки газа, что позволило не только сэкономить топливо и электроэнергию, но и уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Учёные обнаружили на Ново-Уренгойском и Ямбургском месторождениях газонасыщенные коллектора, которые плохо впитывают воду и содержат адсорбционно-связанную нефть. Её можно добывать после выкачивания всего газа, эту возможность исследуют сибирские геологи.

Фото www.sbras.info

Глобальное потепление приводит к вытаиванию пластовых льдов на Ямале, что грозит техногенными катастрофами и авариями вблизи газовых скважин. Специалисты СО РАН просканировали опасные места на Бованенковском месторождении, чтобы предотвратить возможные трагедии.

Напомним, учёные Томска предложили добывать нефть с помощью бактерий свёклы. Новый метод предполагается использовать для добычи высоковязкой нефти, которая в настоящее время рассматривается как основной резерв мировой добычи, поскольку её запасы примерно в пять раз превышают запасы нефти малой и средней вязкости.

Суть нового метода заключается в том, что в пласт нефти одновременно вводится раствор нефтевытесняющей смеси и уробактерии свёклы, после обработки скважину на несколько суток закрывают, а после вскрытия начинают добычу. Экономия составит около 30 млн рублей на одну скважину, утверждают разработчики.