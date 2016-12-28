Новосибирские спасатели удержали пенсионера от прыжка с 14 этажа

Спасатели удержали от прыжка 71-летнего пенсионера, перебравшегося через перила балкона на 14 этаже одного из домов в Дзержинском районе Новосибирска, рассказал журналисту Сиб.фм начальник Новосибирской муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) «Витязь» Дмитрий Фокин 28 декабря.

Спасатели МАСС прибыли на место после звонка из полиции. 71-летний местный житель перебрался через балкон в безопорное пространство на 14 этаже. Одет он был в куртку и джинсы.

«Свои действия мужчина никак не объяснял, на вопросы не отвечал, только представился по имени, — рассказал Дмитрий Фокин. — Пока спасатели с ним разговаривали, он позволил к себе приблизиться, поскольку уже замёрз к тому времени. В удобный момент крепко взяли его за руку и помогли перебраться на балкон. Затем мы его передали бригаде скорой помощи и полиции для выяснения причин произошедшего».

Как отметил Дмитрий Фокин, спасатели на начальных этапах подготовки проходят уроки по работе в подобных случаях. Они учатся правильно вести переговоры в экстренных ситуациях. Кроме того, в МАСС работает психолог, который проводит занятия для сотрудников, в том числе и на эту тему, а при необходимости выезжает на происшествия.

«Переговоры — это первый этап в работе с суицидниками, — пояснил начальник МАСС. — Сначала спасатели знакомятся с человеком, потом задают вопросы на разные темы. Наблюдают за состоянием: вменяемый ли он, находится ли в алкогольном опьянении, общается ли. Если с помощью слов не удаётся добиться результата, то с помощью альпинистского снаряжения спасатели подбираются сверху к человеку».

Напомним, что в марте 2015 года спасатели сняли с арки Бугринского моста в Новосибирске 20-летнюю девушку.