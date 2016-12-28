 

Новосибирские спасатели удержали пенсионера от прыжка с 14 этажа

 28 декабря, 15:50
подходящие темы
Новосибирские спасатели удержали пенсионера от прыжка с 14 этажа
Фото с сайта mediakuzbass.ru

Спасатели удержали от прыжка 71-летнего пенсионера, перебравшегося через перила балкона на 14 этаже одного из домов в Дзержинском районе Новосибирска, рассказал журналисту Сиб.фм начальник Новосибирской муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) «Витязь» Дмитрий Фокин 28 декабря.

Спасатели МАСС прибыли на место после звонка из полиции. 71-летний местный житель перебрался через балкон в безопорное пространство на 14 этаже. Одет он был в куртку и джинсы.

«Свои действия мужчина никак не объяснял, на вопросы не отвечал, только представился по имени, — рассказал Дмитрий Фокин. — Пока спасатели с ним разговаривали, он позволил к себе приблизиться, поскольку уже замёрз к тому времени. В удобный момент крепко взяли его за руку и помогли перебраться на балкон. Затем мы его передали бригаде скорой помощи и полиции для выяснения причин произошедшего».

Как отметил Дмитрий Фокин, спасатели на начальных этапах подготовки проходят уроки по работе в подобных случаях. Они учатся правильно вести переговоры в экстренных ситуациях. Кроме того, в МАСС работает психолог, который проводит занятия для сотрудников, в том числе и на эту тему, а при необходимости выезжает на происшествия.

«Переговоры — это первый этап в работе с суицидниками, — пояснил начальник МАСС. — Сначала спасатели знакомятся с человеком, потом задают вопросы на разные темы. Наблюдают за состоянием: вменяемый ли он, находится ли в алкогольном опьянении, общается ли. Если с помощью слов не удаётся добиться результата, то с помощью альпинистского снаряжения спасатели подбираются сверху к человеку».

Напомним, что в марте 2015 года спасатели сняли с арки Бугринского моста в Новосибирске 20-летнюю девушку.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 29 января, 07:00 • репортаж

Интеллигентные люди

Как живут, ходят на занятия к психологу и выбираются из ямы в одной из новосибирских «ночлежек»
 7.12.2015, 10:50 • интервью

До старости — две остановки пешком

Спецпроект Сиб.фм «Практика жизни» о том, как проводят время в Новосибирском Доме ветеранов.
 30.11.2015, 13:25 • статья

Мыло с запахом хрустящего рубля

71-летний Аман Тулеев — один из ярчайших российских губернаторов. 18 лет, что он находится на своем посту, Тулеев решает насущные проблемы своего народа, не сваливая их на нижестоящих чиновников. Именно поэтому в 1999 году он отказался принять орден Почёта от Бориса Ельцина, мотивируя это так: «Я не могу принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету». В управлении создатель кемеровского социализма Тулеев смотрит на три М — на Москву, Маркса и мировой опыт, — выдавая порой безумные идеи. Заметив это, корреспондент Сиб.фм собрал самые нестандартные предложения Амана Тулеева.
самое популярное
 27 декабря, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 16 декабря, 13:05 • интервью

Литература — это кино у тебя в голове

Побывавший на фестивале «Белое пятно» в Новосибирске литературный критик Галина Юзефович о том, для чего нужна критика и почему критик похож на сомелье.
 26 декабря, 17:54 • новость

Синоптики Новосибирска назвали главную неприятность на Новый год

Метеорологи ждут температуры выше нормы −15⁰ С и обильные снегопады в Западной Сибири, возможно службы Новосибирска не справятся с уборкой снега.
 20 декабря, 20:00 • новость

Версию о самоубийстве сына православного активиста Задои расследует новосибирский СК

Сын «православного активиста» Юрия Задои был найден дома повешенным, в полиции подтвердили гибель 21-летнего Константина, которого отец направлял на принудительное лечение.
 16 декабря, 11:13 • новость

Спасатели достали из-под моста в Новосибирске тело 19-летнего парня

Новосибирские спасатели достали из-под Октябрьского моста мёртвого 19-летнего молодого человека, висящего на ремне.
 16 декабря, 13:19 • новость

Новосибирская учительница ответит в суде за смерть школьницы в походе

Учительница из Новосибирска предстанет перед судом за смерть 14-летней школьницы, которая сорвалась с обрыва во время туристического похода в Горном Алтае.
присоединяйтесь!
    