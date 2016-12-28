 

Психоделические детские комнаты Новосибирска признали лучшим молодым производством России

 28 декабря, 17:18
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Психоделические детские комнаты Новосибирска признали лучшим молодым производством России
Фото с сайта www.rompa.com

Новосибирская компания победила в номинации «производство года» среди молодых бизнесов страны, создавая сенсорные комнаты, детские лабиринты и мягкие модули, узнал 28 декабря корреспондент Сиб.фм на сайте всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».

Учредительница компании «Звёздное детство», 30-летняя Нина Шварёва, стала лучшим молодым производственником страны. Бизнес-леди защитила действующий проект собственной компании по созданию детских сенсорных комнат и оборудования для них.Также компания производит и поставляет оборудование для детских лабиринтов, сухих бассейнов, продаёт мягкую модульную мебель, надувные батуты и пластиковые горки. Сайт «Звёздное детство» также предлагает мягкий пол и робототехнику.

Фото www.friendshipcircle.org

Сенсорные комнаты развивают детское восприятие, способствуют коррекции агрессии и застенчивости у подростков, оказывают релаксирующий эффект на взрослых. Комната меняет восприятие привычных вещей за счёт воздушно-пузырьковых колонн с зеркалами, динамических проекторов света, зеркальных шаров, мягкой мебели, фонтанчиков, релаксирующей музыки и ароматерапии.

Детские лабиринты — незаменимая вещь для проработки родовых психотравм. Благодаря узким ходам ребёнок может заново проработать момент становления на ноги, если долго не мог научиться вставать и ходить, утверждают детские психологи.

Новосибирск часто оценивают как «город в 50 оттенков серого», некоторые жалуются на депрессивное воздействие этого цвета. Корреспондент Сиб.фм спросил специалиста — помогут ли горожанам психоделические впечатления от сенсорных комнат?

www.rockybay.org.au

«Мы с 1986 года живём в правополушарной эпохе сознания, и вплоть до 2036 нас ждёт уход от серых красок в яркие цвета — в вещах, общении, в политике. Красок хватит на наш век, но всё же окружать себя яркими цветами нужно в меру», — считает практикующий психолог медицинского центра «Индиго» Елена Белогородцева.

Напомним, томское биомороженое признали одним из лучших стартапов в Чили. Проект Bifidice по продвижению на мировом рынке инновационного биомороженого вышел в финал международного конкурса с 2,5 тысячами участников.

Биомороженое разработал в 1990-х годах томский микробиолог Евгений Гуткевич. Оно содержит пробиотики в повышенных концентрациях и отличается от йогуртов доказанной эффективностью воздействия. Исследования показали высокую эффективность в профилактике и коррекции различных заболеваний, нормализующее воздействие на микрофлору составляет 78 %.

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