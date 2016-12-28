 

Сибирские учёные объяснили, как предотвратить инфаркт миокарда

 28 декабря, 17:20
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Сибирские учёные объяснили, как предотвратить инфаркт миокарда
Фото с сайта serdcezdorovo.ru

Учёные РАН провели исследования среди жителей Сибири и выявили, что более 3 тысяч жителей Новосибирска страдают от семейной гиперхолестеринемии, которая приводит к инфаркту миокарда, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского отделения РАН 28 декабря.

Сибирские учёные уверены: персонализированная медицина позволит проводить профилактику этого заболевания с детского возраста, чтобы отсрочить развитие атеросклероза сосудов.

«В настоящее время известно, что за развитие этого заболевания отвечают четыре гена: три основных, один дополнительный, — сказал заместитель директора ФИЦ Института цитологии и генетики академик Михаил Воевода. — По этой причине мы сосредоточили усилия на изучении генотипа жителей Сибирского региона. Одно из самых актуальных патологических состояний для изучения и применения персонализированного подхода в Сибири — семейная гиперхолестеринемия. Основным проявлением недуга является инфаркт миокарда, поэтому мы рассматриваем его как составную часть проявления последнего».

Академик отметил, что атеросклероз развивается при повышенном уровне холестерина даже в 15 лет. Если человек с высоким уровнем холестерина будет принимать меры по его снижению, то он сможет сдвинуть сроки возникновения патологий в сосудах. Тем более, что терапию можно проводить с детского возраста.

«В настоящее время работа выполнена в Сибирском отделении. Мы имеем информацию о полном спектре мутаций, ответственных за заболевание, и, соответственно, можем осуществлять необходимую диагностику, в том числе и у детей», — отметил Воевода.

Помимо семейной гиперхолестеринемии, Михаил Воевода рассказал об обнаруженных в ходе исследований так называемых генетических маркерах. Они ответственны за чувствительность к вирусу клещевого энцефалита.

«Речь в данном случае идёт не об ответе на вопрос, заболеет человек или нет, а о том, как он перенесёт заболевание, — добавил он. — Обнаружено, что один из генов, участвующий в системе регуляции экспрессии интерферона, определяет вероятность развития тяжёлых поражений в случае заражения клещевым энцефалитом. Причём удалось показать, что эта ассоциация более выражена в группах больных, которые не подвергались вакцинации».

Напомним, что в феврале 2015 года разработанный сибирскими учёными экспресс-тест на инфаркт миокарда подтвердил свою эффективность.

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