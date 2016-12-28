 

Суд Бурятии обязал дирекцию заповедника поднять три судна со дна Байкала

 28 декабря, 12:03
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Суд Бурятии обязал дирекцию заповедника поднять три судна со дна Байкала
Вид с мыса Святой Нос. Фото с сайта www.geometria.ru

Транспортная прокуратура Бурятии заставила дирекцию «Заповедного подлеморья» избавиться от затонувших барж и останков теплохода 30-х годов за 1,5 года, узнал 28 декабря корреспондент Сиб.фм в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инспекторы Росприроднадзора и транспортной прокуратуры Бурятии нашли три затонувших судна в акватории Байкала. Несамоходная баржа оказалась на дне озера возле мыса Святой Нос, ещё одну баржу обнаружили в устье реки Громотуха. Старый проржавевший корпус неизвестного теплохода нашли в устье реки Кедровая.

«Останки судна можно назвать теплоходом только условно — это ржавая груда металла, оставленная в реке 20-30 лет назад. Установить собственника не удалось, но весь этот лом портит Забайкальский национальный парк, и его дирекция должна поднять суда со дна», — сообщили Сиб.фм в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокурор доказал в суде, что останки судов наносят вред экологии. Баргузинский районный суд республики Бурятия обязал объединённую дирекцию Баргузинского биосферного заповедника и Забайкальского национального парка, «Заповедного подлеморья», поднять и утилизировать суда за 1,5 года.

Останки судна в устье реки Кедровая на полуострове Святой Нос могли быть буксиром барж с лесом в первой половине ХХ века, утверждают в транспортной прокуратуре. По данным историков, неподалёку от этого места произошло крушение легендарного ледокола «Ангара» в 20-х годах прошлого века. Корабль напоролся на «банку», выступающий участок морского дна, и чуть не затонул, сообщает сайт «Культурный Иркутск».

Напомним, Сиб.фм составил инфографику самого большого в мире ледокольного флота, который содержит Россия. Самые крупный в мире атомный ледокол «50 лет Победы» имеет водоизмещение в 25 168 тонн.

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