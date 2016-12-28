 

Уроженец Омска заменил Наталью Поклонскую на посту прокурора Крыма

 28 декабря, 19:26
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Уроженец Омска заменил Наталью Поклонскую на посту прокурора Крыма
Фото пресс-службы государственного совета республики Крым

Первый заместитель прокурора Москвы, уроженец Омска Олег Камшилов утверждён на должность прокурора Республики Крым, освободившуюся после ухода Натальи Поклонской, узнал корреспондент Сиб.фм 28 декабря из сообщения пресс-службы парламента Крыма.

Кандидатуру внёс генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Депутаты парламента Крыма единогласно согласовали назначение Олега Камшилова на должность прокурора республики.

«По своим профессиональным и деловым качествам Камшилов способен организовать деятельность прокуратуры республики Крым в соответствии с предъявляемыми требованиями», — цитирует РИА «Новости» заместителя генпрокурора Леонида Коржинека, представлявшего нового прокурора парламенту.

Олег Камшилов родился в 1969 году в селе Пикетном Марьяновского района Омской области. В 1992 году он окончил Омский государственный университет, после чего стал помощником прокурора Марьяновского района. Занимал пост первого заместителя городского прокурора Омска и первого заместителя прокурора Красноярского края. В 2015 году занял пост заместителя прокурора Москвы.

Камшилов имеет звание почётного работника прокуратуры Российской Федерации, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а также медалью «290 лет прокуратуре России».

Наталья Поклонская оставила пост прокурора республики после своего избрания депутатом Государственной думы. До назначения Камшилова исполняющим обязанности прокурора Крым был её первый заместитель Андрей Фомин.

Ранее, в 2014 году, сотрудниками крымской прокуратуры стали ещё два сибиряка: первым заместителем прокурора Севастополя стал прокурор города Кемерово, старший советник юстиции Владимир Агапов. Заместителем прокурора Крыма Натальи Поклонской стал начальник одного из управлений прокуратуры Томской области Сергей Черневич.

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