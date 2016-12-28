 

Пьяный житель Иркутска смертельно ранил себя, пытаясь ударить ножом шарпея

 28 декабря, 19:04
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Пьяный житель Иркутска смертельно ранил себя, пытаясь ударить ножом шарпея
Фото с сайта приюта «К-9» k9irk.ru

Следственный комитет Иркутска начал проверку гибели мужчины: по предварительной версии, напав на собаку своей сожительницы, он сам смертельно ранил себя ножом и умер от потери крови, узнал 28 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ведомства.

Тело 37-летнего мужчины днём ранее, 27 декбря, обнаружили в квартире дома на бульваре Рябикова. Вначале очевидцы предположили, что погибшего загрыз пёс, однако выяснилось, что смертельную рану он нанёс себе сам.

Как установили следователи, мужчина пришёл в гости к своей знакомой, которая держала породистую собаку — шарпея. Напившись, гость начал бить собаку. Вырываясь, шарпей укусил его, и тогда мужчина схватил нож и ударил пса.

Лезвие, нанеся собаке легкую травму, соскользнуло на предплечие мужчины. «Смерть мужчины наступила от кровопотери на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.

Как выяснил Life, погибший мужчина за несколько месяцев до этого убил своего щенка шарпея, жившего с ним. На него завели уголовное дело о жестком обращении с животными.

Шарпея, отделавшегося легким ранением, увезли в приют для бездомных животных при питомнике «К-9». «Вероятнее всего, пса усыпят, — рассказала на своей странице „ВКонтакте“ директор приюта Елизавета Славина. — Я заходила к нему сегодня. Пёс весом от силы 12 кг, истощенный, безумно напуганный, с колотой раной в боку... В жутком стрессе, он все же отвечает вилянием хвоста на мягкий женский голос, его взгляд оживает когда слышит „гулять пойдёшь“? И тут же начинает в панике бросаться при появлении мужчин. Он не агрессор, не психопат, каких мы часто видим. Абсолютно адекватным пёс».

В группе приюта сообщили, что несколько девушек-волонтёров уже выгуляли пса и он вёл себя спокойно.

Ранее в декабре в пригороде Кемерова трое сельских жителей стали жертвами нападения сбежавшего из неволи волка. Двое из пострадавших получили рваные раны, третий практически не пострадал. По сведениям жителей посёлка Солнечный, местный фермер держит в вольере двух волков для натаскивания на них охотничьих собак. Один из хищников уже несколько раз убегал из вольера, прогрызая крышу клетки.

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