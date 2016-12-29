 

Более 20 работников школы в Забайкалье увольняются из-за невыплат зарплаты

 29 декабря, 17:54
подходящие темы
Более 20 работников школы в Забайкалье увольняются из-за невыплат зарплаты
Фото с сайта depo.ua

Более 20 работников средней общеобразовательной школы № 2 в городе Краснокаменске Забайкальского края подали заявления об увольнении из-за невыплаты половины заработной платы перед новогодними праздниками, узнал корреспондент Сиб.фм 29 декабря из сообщения информагентства «Чита.Ру».

Как пояснила журналистам директор образовательного учреждения Лариса Гуренко, персонал написал заявления об увольнении с 11 января 2017 года. Изменить ситуацию, по её словам, может только выплата зарплат до этого срока.

«Это по всем школам нашего района так выплатили — 15 % за декабрь. Это в денежном эквиваленте совсем мало: у кого-то тысяча, у кого-то двух не выходит. Больше 20 человек написали заявления об увольнении, не только педагоги, но и технический персонал — они совсем крохи получили», — сообщила Гуренко.

26 декабря депутаты краевого Заксобрания внесли в бюджет региона поправки, которые должны были обеспечить выплату зарплат бюджетникам за первую половину декабря. Министерство образования планировало провести эти выплаты до Нового года, однако уже 28 декабря учителя школы № 3 в посёлке Дарасун в открытом письме губернатору Забайкалья Наталье Ждановой заявили, что готовы начать забастовку из-за выплаченного аванса за декабрь.

Портал «ЗабMedia.ru» сообщает, что, по словам заместителя председателя краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Нэллы Поликарповой, в разных районах Забайкалья размеры выплат учителям варьируются от 5-15 % (Карымский, Красночикойский районы) до 25 % декабрьской заработной платы.

«Ситуация в коллективах накалена до предела. Работники образования задают справедливые вопросы: „За что мы наказаны? Нам было известно, что получим зарплату только за первую половину декабря, но получили-то мы меньше половины этой половины!“ Не исключено, что после новогодних каникул в ряде общеобразовательных организаций педагоги откажутся выходить на работу в соответствии со статьёй 142 Трудового кодекса РФ», — сказала Поликарпова.

Отмечается, что по данным фактам крайком профсоюза образования обратился к губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой с требованием принять необходимые меры.

Как уточняет «Чита.Ру», аналогичная ситуация с задержкой заработной платы учителям возникала в Забайкалье в 2015 году. Тогда из-за невыплаты зарплат приостановили работу более 60 учителей из школ Шилкинского, Краснокаменского, Карымского районов. Позже зарплаты учителям начали выплачивать постепенно в виде авансов за несколько месяцев.

Напомним, в середине ноября одна из учительниц Читы заявила в СМИ, что получила в качестве зарплаты за октябрь 40 рублей и 60 копеек. По её словам, никаких других переводов в течение предшествующего месяца она не получала. При этом зарплата женщины, выплаченная ещё в начале октября, составила всего 13 тысяч рублей.

В министерстве образования Забайкальского края данный инцидент объяснили техническим сбоем и пообещали, что в ближайшие дни зарплата будет выплачена, поскольку все необходимые бюджетные средства были перечислены в муниципалитеты.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 28 ноября, 12:56 • репортаж

«Литературный Аргиш»: поэзия Севера

Фестиваль «Литературный Аргиш» прошёл 17 ноября в Норильске. Фестиваль посвящён творчеству писателей и поэтов Севера, в программе — конкурс чтецов, мастер-классы, квесты, творческие встречи с авторами.

Русская школа в изгнании

 15 ноября, 11:03 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
Корреспондент Сиб.фм о том, как и чему учат своих детей члены российской диаспоры в Таиланде. И чем кормят.
 28 октября, 10:00 • статья

Хотим сделать остальной мир ближе

Прошёл год с тех пор, как в Норильске появился международный проект Fab lab, продвигающий новейшие способы изобретения и производства вещей. О том, как устроена его жизнь, узнал корреспондент Сиб.фм.
самое популярное
 27 декабря, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 16 декабря, 13:05 • интервью

Литература — это кино у тебя в голове

Побывавший на фестивале «Белое пятно» в Новосибирске литературный критик Галина Юзефович о том, для чего нужна критика и почему критик похож на сомелье.
 26 декабря, 17:54 • новость

Синоптики Новосибирска назвали главную неприятность на Новый год

Метеорологи ждут температуры выше нормы −15⁰ С и обильные снегопады в Западной Сибири, возможно службы Новосибирска не справятся с уборкой снега.
 20 декабря, 20:00 • новость

Версию о самоубийстве сына православного активиста Задои расследует новосибирский СК

Сын «православного активиста» Юрия Задои был найден дома повешенным, в полиции подтвердили гибель 21-летнего Константина, которого отец направлял на принудительное лечение.
 16 декабря, 11:13 • новость

Спасатели достали из-под моста в Новосибирске тело 19-летнего парня

Новосибирские спасатели достали из-под Октябрьского моста мёртвого 19-летнего молодого человека, висящего на ремне.
 16 декабря, 13:19 • новость

Новосибирская учительница ответит в суде за смерть школьницы в походе

Учительница из Новосибирска предстанет перед судом за смерть 14-летней школьницы, которая сорвалась с обрыва во время туристического похода в Горном Алтае.
присоединяйтесь!
    