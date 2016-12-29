Более 20 работников школы в Забайкалье увольняются из-за невыплат зарплаты

Более 20 работников средней общеобразовательной школы № 2 в городе Краснокаменске Забайкальского края подали заявления об увольнении из-за невыплаты половины заработной платы перед новогодними праздниками, узнал корреспондент Сиб.фм 29 декабря из сообщения информагентства «Чита.Ру».

Как пояснила журналистам директор образовательного учреждения Лариса Гуренко, персонал написал заявления об увольнении с 11 января 2017 года. Изменить ситуацию, по её словам, может только выплата зарплат до этого срока.

«Это по всем школам нашего района так выплатили — 15 % за декабрь. Это в денежном эквиваленте совсем мало: у кого-то тысяча, у кого-то двух не выходит. Больше 20 человек написали заявления об увольнении, не только педагоги, но и технический персонал — они совсем крохи получили», — сообщила Гуренко.

26 декабря депутаты краевого Заксобрания внесли в бюджет региона поправки, которые должны были обеспечить выплату зарплат бюджетникам за первую половину декабря. Министерство образования планировало провести эти выплаты до Нового года, однако уже 28 декабря учителя школы № 3 в посёлке Дарасун в открытом письме губернатору Забайкалья Наталье Ждановой заявили, что готовы начать забастовку из-за выплаченного аванса за декабрь.

Портал «ЗабMedia.ru» сообщает, что, по словам заместителя председателя краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Нэллы Поликарповой, в разных районах Забайкалья размеры выплат учителям варьируются от 5-15 % (Карымский, Красночикойский районы) до 25 % декабрьской заработной платы.

«Ситуация в коллективах накалена до предела. Работники образования задают справедливые вопросы: „За что мы наказаны? Нам было известно, что получим зарплату только за первую половину декабря, но получили-то мы меньше половины этой половины!“ Не исключено, что после новогодних каникул в ряде общеобразовательных организаций педагоги откажутся выходить на работу в соответствии со статьёй 142 Трудового кодекса РФ», — сказала Поликарпова.

Отмечается, что по данным фактам крайком профсоюза образования обратился к губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой с требованием принять необходимые меры.

Как уточняет «Чита.Ру», аналогичная ситуация с задержкой заработной платы учителям возникала в Забайкалье в 2015 году. Тогда из-за невыплаты зарплат приостановили работу более 60 учителей из школ Шилкинского, Краснокаменского, Карымского районов. Позже зарплаты учителям начали выплачивать постепенно в виде авансов за несколько месяцев.

Напомним, в середине ноября одна из учительниц Читы заявила в СМИ, что получила в качестве зарплаты за октябрь 40 рублей и 60 копеек. По её словам, никаких других переводов в течение предшествующего месяца она не получала. При этом зарплата женщины, выплаченная ещё в начале октября, составила всего 13 тысяч рублей.

В министерстве образования Забайкальского края данный инцидент объяснили техническим сбоем и пообещали, что в ближайшие дни зарплата будет выплачена, поскольку все необходимые бюджетные средства были перечислены в муниципалитеты.