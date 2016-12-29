 

Цирк Бурятии спас тигров и львов шапито от холода и голода

 29 декабря, 15:30
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Цирк Бурятии спас тигров и львов шапито от холода и голода
Львы Новосибирского зоопарка. Фото Алёны Мартыновой

Бурятский цирк пришёл на выручку цирковым животным, которые замерзали в контейнере на дороге вблизи посёлка Селенгинска Кабанского района Республики Бурятия, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства FlashSiberia 29 декабря.

В контейнере находились дрессированные тигры и львы, а также питон и крокодил. Выяснилось, что животные и фургон, в котором их перевозили, принадлежат директору бродячего цирка и дрессировщику Сергею Добровольскому.

Добровольский пояснил, что водитель тягача уехал зарабатывать деньги на пропитание животных, но в пути машина сломалась. В фургоне, где находились животные, стал иссякать запас продуктов и дров. Добровольский обратился за помощью в цирк Бурятии, с которым решили провести совместное цирковое шоу.

«Он попросился подработать у нас, чтобы заработать на корм животным, — сообщила пресс-секретарь бурятского цирка Елена Агафонова. — Это частный цирк, они присоединяются к разным коллективам. Зима — межсезонный период. Абсолютно нормально для бродячего цирка — устраивать стоянки. Условия в этом контейнере нормальные. Животные там ни в чём не ущемлены».

В ближайшее время цирк Бурятии планирует вывезти контейнер с животными в Улан-Удэ. Совместное цирковое шоу намечено на 3-6 января 2017 года в рамках новогодней программы.

Напомним, что в декабре 2016 года дорожники спасли от мороза цирковых животных на трассе в Кемеровской области — помогли грузовому автомобилю передвижного цирка выбраться из кювета.

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