 

Глава забайкальского минздрава пожаловался, что его «послали» в поликлинике

 29 декабря, 18:53
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Глава забайкальского минздрава пожаловался, что его «послали» в поликлинике
Фото с сайта egov.astrobl.ru

На совете глав районов министр Забайкальского края Сергей Давыдов подтвердил жалобы на «не всегда хорошее» отношение медиков к пациентам: как признался сам министр, в регистратуре поликлиники № 7 его «послали», передаёт «Забмедиа» с заседания, с ситуацией ознакомился корреспондент Сиб.фм 29 декабря.

Давыдов рассказал, что приехал в поликлинику с проверкой и увидел, как один из пациентов возмущается, что не может попасть в диспансер ранее, чем через две недели из-за очереди у терапевта.

«Я подошёл к регистратору, спросил, а девушка меня „послала“. Я пошёл к старшему регистратору, она в том же духе со мной поговорила, пока женщина, пациентка не сказала им: „Это же ваш министр...“», — признался министр.

Как дополняет «Чита.ру», в поликлинике после этого сменили четырёх сотрудников. На заседании Давыдов подчеркнул, что вопрос этичного отношения персонала больниц к пациентам надо проработать. «Необходимо, чтобы в каждом медицинском учреждении был психолог и работал с коллективом, с медиками», — заявил он, добавив, что в планах — создать центр психологической поддержки медиков. Сейчас такой центр действует только на базе клинического медцентра Читы.

В апреле забайкальская больница оказалась фигурантом уголовного дела по подозрению в некомпентности врачей. Следователи запопозрили, что врачи, сделавшие жительнице села Усугли кесарево сечение, были пьяны. В заведении не было донорской крови, а после вскрытия сотрудники заехали с трупом погибшей на рынок за продуктами, утверждали правозащитники.

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