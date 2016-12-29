 

Горный хребет в Хакасии включён в предварительный список наследия ЮНЕСКО

 29 декабря, 14:04
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Горный хребет в Хакасии включён в предварительный список наследия ЮНЕСКО
На хребте Оглахты, фото с сайта заповедника «Хакасский»

Хребет Оглахты, пролегающий в Хакасии вдоль левого берега Енисея, включён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, узнал корреспондент Сиб.фм 29 декабря из сообщения пресс-службы правительства Хакасии.

Горный массив расположен на территории Государственного природного заповедника «Хакасский». Получение статуса объекта, включённого в предварительный список, стало для Оглахты первым из двух этапов к признанию объектом Всемирного наследия.

«Если Оглахты войдёт в список ЮНЕСКО, то это будет способствовать развитию туризма в Республике Хакасия на международном уровне, ведь туристы с большим интересом посещают объекты всемирного наследия», — отмечает заместитель директора по развитию туризма в заповеднике «Хакасский» Игорь Егоров.

Стоит отметить, что на территории РФ расположено всего 26 объектов, включённых ЮНЕСКО в список Всемирного наследия, 16 из них представляют собой памятники культуры, остальные 10 являются природными объектами. На территории Сибири таких объектов только четыре: озеро Байкал в Бурятии и Иркутской области, плато Путорана в Красноярском крае, Убсунурская котловина в Туве (и частично в Монголии), а также Золотые Алтайские горы в Республике Алтай.

В предварительный список объектов ЮНЕСКО в разные годы были включены Васюганские болота на территории Омской, Новосибирской и Томской областей, заповедник «Столбы» и исторический центр города Енисейска в Красноярском крае, исторический центр Иркутска и заповедник «Даурский» в Забайкальском крае. В 2001 году предварительный статус объекта Всемирного наследия получал и первый железнодорожный мост через Енисей в Красноярске (построен в 1899 году), однако власти города приняли решение разобрать сооружение на металлолом в связи с ветхостью.

Горный массив Оглахты в Боградском районе Республики Хакасия отделяет друг от друга Минусинскую и Сыдо-Ербинскую котловины. Хребет имеет холмистый рельеф, покрыт степями и лугами. Это одно из немногих в Хакасии мест сосредоточения редких и эндемичных видов растений и краснокнижных животных. Через территорию участка проходит миграционный путь косули сибирской.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин заявил на форуме ОНФ, что несколько лет мечтает съездить на плато Путорана в Красноярском крае, однако ему не хватает на это времени.

«Я третий год собираюсь поехать на плато Путорана. И я, наверное, к числу отношусь тех в этом зале, кто знает, где это находится, и как туда добраться. К сожалению, времени не хватает, но обязательно это сделаю», — пообещал глава государства.

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