 

«Яндекс» обнаружил у жителей Сибири страсть дарить секс-игрушки и украшения

 29 декабря, 18:29
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«Яндекс» обнаружил у жителей Сибири страсть дарить секс-игрушки и украшения
Скриншот из клипа The Lonely Island с сайта vimeo.com

Продажи авиабилетов из Новосибирска, Красноярска и других городов в интернет-магазинах упали почти наполовину в сравнении с прошлым годом. Сибиряки предпочли потратить в 2,5 раза больше на ювелирные украшения, а число онлайн-заказов интимных товаров выросло в три раза, узнал 29 декабря корреспондент Сиб.фм из исследования аналитиков «Яндекс.Кассы».

Многие жители регионов Сибирского федерального округа отказались от путешествий в другие страны и решили встретить Новый год дома. Число покупок авиабилетов в декабре упало на 40 % по сравнению с предновогодним месяцем 2015 года.

Пользователи «Яндекс.Кассы» охотно покупали одежду и аксессуары — почти на 40 % больше, чем в декабре. Покупатели больше всего потратили на ювелирные изделия и бижутерию, расходы на которые выросли в 2,5 раза с прошлого месяца. Средний чек на украшения жителей Сибири вырос до 6 200 рублей, тогда как в среднем по России тратят вдвое меньше.

Спрос на косметику и парфюмерию вырос на 43 % с ноября 2016 года. Притом, что жители Сибири тратят на эти товары в среднем 2 630 рублей, тогда как средний платёж по всей России составил 4 100 рублей. Покупать бытовую технику перед Новым годом готовы на треть меньше покупателей, отметили аналитики.

Спрос на секс-игрушки вырос в три раза как в Сибири, так и в целом по стране с началом декабря. Средний чек на покупки в интим-маркетах составил 5 400 рублей.

Напомним, культура вейпа в Сибири переживает бум, привлекая под знамёна парения всё новых адептов. Есть «кодекс поведения вейпера»: нельзя парить на улице, когда гуляешь или куда-то идёшь, незачем привлекать внимание. «Для парения предназначены квартира или магазин. Главное, если сюда придёт человек, который захочет купить электронную сигарету для своего ребёнка, то я не только её не продам, но и постараюсь убедить, что незачем предлагать парение школьнику», — рассказал Сиб.фм администратор новосибирского вейп-шопа на условиях анонимности.

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