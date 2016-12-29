Автобусы запустят к отрезанным от центра жителям трёх сёл в Томской области

Прокуратура требует от департамента транспорта Томской области обеспечить регулярные пассажирские перевозки по маршрутам от областного центра до сёл Каргасок, Спасо-Яйское и Копылово, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Томской области 29 декабря.

Областная прокуратура после многочисленных обращений и жалоб жителей сёл Каргасок, Копылово и Спасо-Яйское Томского района провела проверку в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

«Установлено, что департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области организует транспортное обслуживание населения ненадлежащим образом. В частности, не осуществляются пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам „Томск — Каргасок“, „Томск — Спасо-Яйское“, „Томск — Копылово“», — отметили в пресс-службе.

Заместитель прокурора области Игорь Кошель направил в Ленинский районный суд Томска административное заявление, в котором объявил незаконным бездействие департамента транспорта области.

Суд обязал департамент обеспечить регулярные пассажирские перевозки автотранспортом по данным маршрутам.

Напомним, что в сентябре 2016 года томские водители автобусов устроили забастовку против несправедливых аукционов мэрии.