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 29 декабря, 14:13
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Автобусы запустят к отрезанным от центра жителям трёх сёл в Томской области
Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Прокуратура требует от департамента транспорта Томской области обеспечить регулярные пассажирские перевозки по маршрутам от областного центра до сёл Каргасок, Спасо-Яйское и Копылово, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Томской области 29 декабря.

Областная прокуратура после многочисленных обращений и жалоб жителей сёл Каргасок, Копылово и Спасо-Яйское Томского района провела проверку в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

«Установлено, что департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области организует транспортное обслуживание населения ненадлежащим образом. В частности, не осуществляются пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам „Томск — Каргасок“, „Томск — Спасо-Яйское“, „Томск — Копылово“», — отметили в пресс-службе.

Заместитель прокурора области Игорь Кошель направил в Ленинский районный суд Томска административное заявление, в котором объявил незаконным бездействие департамента транспорта области.

Суд обязал департамент обеспечить регулярные пассажирские перевозки автотранспортом по данным маршрутам.

Напомним, что в сентябре 2016 года томские водители автобусов устроили забастовку против несправедливых аукционов мэрии.

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