Красноярская пенсионерка обменяла 900 тысяч рублей на пачку бумаги

72-летняя жительница Красноярска потеряла около 900 тысяч рублей, поддавшись на уговоры незнакомцев обменять ей евро на рубли: вместо иностранной валюты она получила пачку бумаги и два билета «банка приколов», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю 29 декабря.

Пенсионерка в возрасте 72 лет обратилась в полицию с заявлением о том, что её обманули.

«На улице к пенсионерке подошли двое мужчин и убедили её поменять имеющиеся у них евро на рубли, — рассказали в пресс-службе. — Доверчивая женщина села в машину к незнакомцам, доехала вместе с ними до отделения банка, где сняла со своего счёта почти 900 тысяч рублей и отдала их злоумышленникам. Позже она обнаружила, что в пачке, которую ей передали мужчины, вместо иностранной валюты — фрагменты бумаги».

Полицейские возбудили уголовное по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до шести лет. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и разыскиваются люди, причастные к мошенничеству.

Сотрудники полиции советуют пожилым людям помнить о возможных случаях обмана и не разговаривать с незнакомыми людьми, особенно когда речь заходит про деньги.

Напомним, что в декабре 2014 года телефонные мошенники, представившись сотрудниками полиции, обокрали трёх пенсионерок из Новосибирска.