 

Крупные совы слетелись в Новосибирск после сильных снегопадов

 29 декабря, 11:20
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Крупные совы слетелись в Новосибирск после сильных снегопадов
Фото с сайта www.vk.com/birds54

Новосибирск приручил новый вид городских птиц — более 15 бородатых и длиннохвостых неясытей питаются крысами и голубями вместо белок, узнал 29 декабря корреспондент Сиб.фм в институте систематики и экологии животных (ИСЭЖ) СО РАН.

Лесные совы — неясыти поселились в центре Новосибирска из-за холодов. Каждый день 10-15 птиц прилетают в город и охотятся на мышей, крыс, кошек, ворон, голубей и свиристелей. По данным орнитолога Института экологии и систематики животных, это необычно для Новосибирска, но не несёт угрозы экосистеме города.

«Совы-неясыти ночуют в старых хвойных лесах в окрестностях Новосибирска. Например, они вьют гнёзда в дуплах деревьев Заельцовского парка, сосновом бору в Пашино. Хищницы перестали кормиться белками и мелкими птичками — возможно, сильный мороз и снегопады погнали их в город. Теперь совы поджидают крыс возле мусорных контейнеров, нападают на ворон, так продолжается уже несколько лет», — рассказал Сиб.фм орнитолог ИСЭЖ Алексей Яновский.

Фото www.vk.com/act54

Бородатая неясыть на оживлённой магистрали вызвала удивление у жителей Новосибирска. Фото птицы на дорожном знаке набрало более 2 тысяч лайков в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте». Волонтёры—орнитологи предупредили, что сова больна или обессилена, так как здоровое животное не даст себя сфотографировать.

«Утром 28 декабря в Центр реабилитации хищных птиц (ЦРХП) поступила такая же сова с улицы Немировича-Данченко, но нельзя точно утверждать, что это „птица со знака“. Проблема пострадавших сов особенно актуальна зимой: птицы перебираются поближе к городу и попадают к нам с травмами. За 2016 год ЦРХП принял 40 сов, из них 17 неясытей», — рассказала Сиб.фм пресс-секретарь ЦРХП Татьяна Мельникова.

Фото с сайта www.tepid.ru

Морозы до —50 °С и обильные снегопады подтолкнули белых куропаток переселиться с территорий Крайнего Севера в Новосибирскую область. По мнению орнитологов, это стало причиной появления Белой совы в регионе — степную птицу видели на полях за 100 км от города. Занесённая в Красную книгу РФ птица является самой крупной совой в мире, также она питается куропатками и зайцами, пояснили учёные ИСЭЖ СО РАН.

Напомним, множество свиристелей в октябре 2016 года прилетели за ранетками в парки Новосибирска. Цель масштабной кочёвки — поиск корма: свиристели налетели на ранетки, боярышник, рябину. Стаи от нескольких десятков до сотен птиц обосновались в парках и лесополосе Новосибирска, рассказывал Сиб.фм орнитолог Алексей Яновский. Он опасался, что три тысячи свиристелей угрожают испортить купол Оперного театра в Новосибирске.

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