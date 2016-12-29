Новосибирские полицейские закрыли «призрачный» завод поддельной водки

Сотрудники МВД изъяли 18,5 тысяч пол-литровых бутылок с контрафактной водкой под маркой давно закрытого завода и 1,3 тысячи литров спирта. Мелкие партии нелегальной водки уходили в глухие деревни Новосибирской области, а крупные распространялись в регионах Западной Сибири, узнал 29 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения ГУ МВД по Новосибирской области.

Подпольный водочный завод с мощностью 4 тысячи бутылок в сутки нашли в городе Обь. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области изъяли более 18,5 тысяч бутылок по 0,5 л, полных неизвестной спиртсодержащей жидкости. Кроме того в цехе обнаружили более 1,3 тысячи литров спирта и 7 тысяч пол-литровых пустых бутылок, этикетки и акцизы с признаками подделки, подчеркнули в МВД региона.

Контрафактную водку разливали по бутылкам из водопроводного крана. Вся техническая линия состояла из нескольких ёмкостей, тазов, шлангов и фильтров. Рядом стоял специальный станок для закупорки бутылок с нелегальной водкой.

Полицейские распознали подделку: часть изъятого была выпущена под маркой давно закрывшегося водочного завода. Этикетки не совпадали со спецмарками по названию производителя и даты розлива. Корреспондент Сиб.фм изучил видео проверки ГУ МВД — часть бутылок с этикетками продукта, якобы выпущенного ООО «Регион 77». Притом Berloga Gold не производится с 2014 года, по данным сайта «Независимая лаборатория водки».

Оперативники установили, что мелкие партии поддельной водки распространялись в отдалённых районах Новосибирской области и на рынках городов и посёлков. Более крупные партии отправляли в Омскую и Томскую области, на Кузбасс и в Алтайский край. Полицейские выясняют каналы сбыта контрафакта и готовят исследование качества изъятого алкоголя.

Напомним, три вагона палёной водки и вермута задержали транспортные полицейские в Новосибирске. Сотрудники изъяли 37 тысяч бутылок водки, вермута и настойки боярышника с поддельными акцизными марками «Госзнака». Проверка показала наличие токсичных веществ и примесей и нарушение требований ГОСТа. По решению Железнодорожного суда Новосибирска алкоголь передан для уничтожения на специальном полигоне.

Следователи устанавливают виновных, возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 327.1 УК РФ. Виновным грозит штраф до 700 тысяч рублей либо до пяти лет тюрьмы.