 

Новосибирские спасатели уберегли туристок из Италии от переохлаждения во время селфи

 29 декабря, 13:11
подходящие темы
Новосибирские спасатели уберегли туристок из Италии от переохлаждения во время селфи
Фото Алёны Мартыновой

Туристки из Италии, недооценившие сибирский климат, едва не получили переохлаждение во время фотопрогулки по сугробам Обского моря в Новосибирске. Спасатели согрели иностранок, рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник Новосибирской муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) «Витязь» Дмитрий Фокин 29 декабря.

Аномальные морозы покинули Новосибирск, установилась умеренная погода. Но даже мороз около −10 °С оказался невыносимым для туристов.

Четыре туристки из Италии в возрасте от 24 до 48 лет приехали на такси к Центральному пляжу Обского моря, чтобы сфотографироваться на фоне снежных просторов водохранилища.

«Женщины были одеты по-лёгкому: в осенних курточках и без шапок, — рассказал Дмитрий Фокин. — Какое-то время ходили по берегу по колено в сугробе, фотографировались. А потом они стали замерзать, немножко заблудились. Увидели спасательный пост с нашим флагом на берегу и обратились за помощью».

Оказалось, что один из спасателей владеет итальянским языком. Он узнал, что с ними случилось, и какая помощь требуется. По словам начальника МАСС, квалифицированный спасатель должен владеть двумя языками: русским и иностранным на выбор.

Туристок отогрели горячим чаем и тёплой одеждой, а потом посадили на такси.

Напомним, что в декабре спасатели МАСС освободили новосибирского школьника от Кольца Всевластия.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 22 декабря, 11:54 • интервью

Я выбираю вертикаль

Журналист Сиб.фм поговорила с альпинистом Александром Парфёновым о том, каково неделю жить на стене над пропастью, о соревнованиях в горах и о будущем альпинизма.
 7 декабря, 13:29 • репортаж

Унесённые ветром в Сибирь

В Новосибирске завершился Первый этап Кубка России по зимнему кайтингу и виндсёрфингу — «Кубок Сибири», который проходил на Обском водохранилище со 2 по 4 декабря.
 5 декабря, 11:19 • статья

Три горячих рецепта: напитки с ароматом Нового года

Три авторских рецепта согревающих напитков от новосибирских кофеен.
самое популярное
 27 декабря, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 16 декабря, 13:05 • интервью

Литература — это кино у тебя в голове

Побывавший на фестивале «Белое пятно» в Новосибирске литературный критик Галина Юзефович о том, для чего нужна критика и почему критик похож на сомелье.
 26 декабря, 17:54 • новость

Синоптики Новосибирска назвали главную неприятность на Новый год

Метеорологи ждут температуры выше нормы −15⁰ С и обильные снегопады в Западной Сибири, возможно службы Новосибирска не справятся с уборкой снега.
 20 декабря, 20:00 • новость

Версию о самоубийстве сына православного активиста Задои расследует новосибирский СК

Сын «православного активиста» Юрия Задои был найден дома повешенным, в полиции подтвердили гибель 21-летнего Константина, которого отец направлял на принудительное лечение.
 16 декабря, 11:13 • новость

Спасатели достали из-под моста в Новосибирске тело 19-летнего парня

Новосибирские спасатели достали из-под Октябрьского моста мёртвого 19-летнего молодого человека, висящего на ремне.
 16 декабря, 13:19 • новость

Новосибирская учительница ответит в суде за смерть школьницы в походе

Учительница из Новосибирска предстанет перед судом за смерть 14-летней школьницы, которая сорвалась с обрыва во время туристического похода в Горном Алтае.
присоединяйтесь!
    