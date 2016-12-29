Новосибирские спасатели уберегли туристок из Италии от переохлаждения во время селфи

Туристки из Италии, недооценившие сибирский климат, едва не получили переохлаждение во время фотопрогулки по сугробам Обского моря в Новосибирске. Спасатели согрели иностранок, рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник Новосибирской муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) «Витязь» Дмитрий Фокин 29 декабря.

Аномальные морозы покинули Новосибирск, установилась умеренная погода. Но даже мороз около −10 °С оказался невыносимым для туристов.

Четыре туристки из Италии в возрасте от 24 до 48 лет приехали на такси к Центральному пляжу Обского моря, чтобы сфотографироваться на фоне снежных просторов водохранилища.

«Женщины были одеты по-лёгкому: в осенних курточках и без шапок, — рассказал Дмитрий Фокин. — Какое-то время ходили по берегу по колено в сугробе, фотографировались. А потом они стали замерзать, немножко заблудились. Увидели спасательный пост с нашим флагом на берегу и обратились за помощью».

Оказалось, что один из спасателей владеет итальянским языком. Он узнал, что с ними случилось, и какая помощь требуется. По словам начальника МАСС, квалифицированный спасатель должен владеть двумя языками: русским и иностранным на выбор.

Туристок отогрели горячим чаем и тёплой одеждой, а потом посадили на такси.

Напомним, что в декабре спасатели МАСС освободили новосибирского школьника от Кольца Всевластия.