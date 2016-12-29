 

Отстранённая омская биатлонистка Яна Романова убеждена в своей невиновности

 29 декабря, 20:00
подходящие темы
Отстранённая омская биатлонистка Яна Романова убеждена в своей невиновности
Яна Романова, фото с сайта novostimira.net

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи омская биатлонистка Яна Романова убеждена, что её не должны были снимать с соревнований по обвинению в подмене допинговых проб, узнал корреспондент Сиб.фм 29 декабря из сообщения ТАСС.

Международный союз биатлонистов 22 декабря заявил о временном отстранении двух российских биатлонисток, в отношении которых Международный олимпийский комитет ранее открыл дисциплинарные дела. Причиной этого стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), позже выяснилось, что речь идёт о Яне Романовой и её напарнице по российской сборной Ольге Вилухиной.

Криминалистическая экспертиза, произведённая комиссией WADA, обнаружила наличие царапин на ёмкостях с пробами ряда российских спортсменов, что, по мнению чиновников агентства, свидетельствует об их вскрытии и подмене. На основании царапин на пробирках ранее были отстранены от соревнований шесть российских лыжников, в числе которых олимпийский чемпион Сочи Александр Легков.

«Я уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать. Но глядя на всё, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придётся защищаться. Вопрос только в том, от чего защищаться — от царапин на пробирках?» — сказала Романова.

Романова выступала за сборную России с 2008 по 2015 год, является серебряным призёром Олимпийских игр в Сочи в эстафете. На чемпионате Европы 2009 года Яна завоевала серебро и бронзу.

Напомним, что в начале декабря спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне из-за обвинений в допинге аннулировал олимпийскую серебряную медаль воспитанника новосибирской школы бокса Михаила Алояна, завоёванную на в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Суд признал нарушение антидопинговых правил после обнаружения стимулятора туаминогептана в крови спортсмена. Боксёр отверг все обвинения в употреблении допинга, а тренер олимпийского медалиста Эдуард Кравцов пояснил, что Алоян применял спрей «Ринофлуимуцил» при простуде — таким образом запрещённое вещество попало в организм.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 22 декабря, 11:54 • интервью

Я выбираю вертикаль

Журналист Сиб.фм поговорила с альпинистом Александром Парфёновым о том, каково неделю жить на стене над пропастью, о соревнованиях в горах и о будущем альпинизма.
 12 декабря, 12:47 • статья

Городские экстремалы: жизнь на адреналине

Как жители Новосибирска получают адреналин в городских условиях — интервью с роупджампером, зацепером, гонщиком и квестоманом.
 7 декабря, 13:29 • репортаж

Унесённые ветром в Сибирь

В Новосибирске завершился Первый этап Кубка России по зимнему кайтингу и виндсёрфингу — «Кубок Сибири», который проходил на Обском водохранилище со 2 по 4 декабря.
самое популярное
 27 декабря, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 16 декабря, 13:05 • интервью

Литература — это кино у тебя в голове

Побывавший на фестивале «Белое пятно» в Новосибирске литературный критик Галина Юзефович о том, для чего нужна критика и почему критик похож на сомелье.
 26 декабря, 17:54 • новость

Синоптики Новосибирска назвали главную неприятность на Новый год

Метеорологи ждут температуры выше нормы −15⁰ С и обильные снегопады в Западной Сибири, возможно службы Новосибирска не справятся с уборкой снега.
 20 декабря, 20:00 • новость

Версию о самоубийстве сына православного активиста Задои расследует новосибирский СК

Сын «православного активиста» Юрия Задои был найден дома повешенным, в полиции подтвердили гибель 21-летнего Константина, которого отец направлял на принудительное лечение.
 16 декабря, 11:13 • новость

Спасатели достали из-под моста в Новосибирске тело 19-летнего парня

Новосибирские спасатели достали из-под Октябрьского моста мёртвого 19-летнего молодого человека, висящего на ремне.
 16 декабря, 13:19 • новость

Новосибирская учительница ответит в суде за смерть школьницы в походе

Учительница из Новосибирска предстанет перед судом за смерть 14-летней школьницы, которая сорвалась с обрыва во время туристического похода в Горном Алтае.
присоединяйтесь!
    