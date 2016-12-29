Отстранённая омская биатлонистка Яна Романова убеждена в своей невиновности

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи омская биатлонистка Яна Романова убеждена, что её не должны были снимать с соревнований по обвинению в подмене допинговых проб, узнал корреспондент Сиб.фм 29 декабря из сообщения ТАСС.

Международный союз биатлонистов 22 декабря заявил о временном отстранении двух российских биатлонисток, в отношении которых Международный олимпийский комитет ранее открыл дисциплинарные дела. Причиной этого стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), позже выяснилось, что речь идёт о Яне Романовой и её напарнице по российской сборной Ольге Вилухиной.

Криминалистическая экспертиза, произведённая комиссией WADA, обнаружила наличие царапин на ёмкостях с пробами ряда российских спортсменов, что, по мнению чиновников агентства, свидетельствует об их вскрытии и подмене. На основании царапин на пробирках ранее были отстранены от соревнований шесть российских лыжников, в числе которых олимпийский чемпион Сочи Александр Легков.

«Я уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать. Но глядя на всё, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придётся защищаться. Вопрос только в том, от чего защищаться — от царапин на пробирках?» — сказала Романова.

Романова выступала за сборную России с 2008 по 2015 год, является серебряным призёром Олимпийских игр в Сочи в эстафете. На чемпионате Европы 2009 года Яна завоевала серебро и бронзу.

Напомним, что в начале декабря спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне из-за обвинений в допинге аннулировал олимпийскую серебряную медаль воспитанника новосибирской школы бокса Михаила Алояна, завоёванную на в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Суд признал нарушение антидопинговых правил после обнаружения стимулятора туаминогептана в крови спортсмена. Боксёр отверг все обвинения в употреблении допинга, а тренер олимпийского медалиста Эдуард Кравцов пояснил, что Алоян применял спрей «Ринофлуимуцил» при простуде — таким образом запрещённое вещество попало в организм.