 

Хакасский пивзавод стал партнёром Чемпионата мира по лыжному ориентированию

 29 декабря, 19:23
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Хакасский пивзавод стал партнёром Чемпионата мира по лыжному ориентированию
Фото с сайта joyreactor.cc

Выпускающая пиво и газированные напитки абаканская компания «АЯН» стала официальным партнёром XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию, который пройдёт в Красноярске весной 2017 года, узнал корреспондент Сиб.фм 29 декабря из сообщения на официальном сайте чемпионата.

Как отмечается в сообщении, «АЯН» выступит в роли поставщика воды для спортсменов.

«В период проведения чемпионата компания обеспечит участников питьевой водой „Лель“ SPORT, которая будет особенно нужна спортсменам во время преодоления препятствий. Ранее „Лель“ SPORT уже был официальным напитком любительских и международных соревнований», — сообщает оргкомитет соревнований.

Стоит отметить, что абаканское предприятие, получившее с 1996 года наименование ОАО «АЯН», создавалось в 1980 году как пивзавод и до сих пор известно в первую очередь линейкой пивной продукции.

XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию пройдёт в Красноярске с 5 по 13 марта 2017 года на базе комплекса «Академия биатлона». Медали в эстафетах и индивидуальных гонках разыграют более 250 спортсменов из 35 стран мира. Турнир станет первым тестовым мероприятием перед проведением Всемирных студенческих игр.

Напомним, что российский путешественник Фёдор Конюхов намерен перед Универсиадой сделать красноярский хоккейный стадион «Енисей» стартовой площадкой для своего нового полёта в стратосферу на воздушном шаре на рекордно большую высоту. Таким образом Конюхов, который много лет прожил в Красноярске, собирается отдать дань уважения нескольким поколениям красноярских игроков в хоккей с мячом и обратить внимание на то, что в 2019 году в Красноярске этот вид спорта впервые будет представлен в программе Универсиады — правда, вне медального зачёта.

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