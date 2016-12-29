 

Улица Военная возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске превратилась в бурную реку

 29 декабря, 11:36
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Улица Военная возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске превратилась в бурную реку
Фото Новосибирской службы эвакуации АСТ-54

Бурная ледяная река образовалась в ночь с 28 на 29 декабря на улице Военной возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске, рассказали очевидцы в соцсетях. К этому привёл прорыв трубы водопровода, выяснил корреспондент Сиб.фм у сотрудников новосибирского Горводоканала 29 декабря.

Очевидцы пишут в соцсетях, что глубина воды достигала 30-40 сантиметров. Из-за того, что улица Военная является наклонной, образовалось течение.

«Произошёл прорыв трубы водопровода на улице Военной. Работы по ликвидации аварии уже проводятся, их планируется завершить к вечеру 29 декабря», — сказали в Горводоканале.

«Русло реки свернуло налево и получило продолжение чуть ниже, в области гаражных комплексов. Бурная вода даже мешала заправиться нашему подписчику, не говоря уже о простом передвижении вверх и вниз по улице. Трудно представить, какая опасность может поджидать водителей, когда вода замёрзнет, зима на дворе как-никак. Но сейчас проезд в этом месте отчасти перекрыт, коммунальные работники пытаются исправить ситуацию», — сообщила Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

«Отличная горка получится! Нужно перекрыть улицу и устроить на ней массовый спуск... Веселуха на Новый год!» — шутит подписчик сообщества «АСТ-54» Евгений Носиков.

«Яндекс.Пробки» отмечают, что на прилегающих к месту аварии улицах Семьи Шамшиных и Орджоникидзе образовались пробки. Скорость движения транспорта в среднем достигает 5-10 км/ч. Улица Военная, по словам очевидцев в соцсетях, перекрыта.

Напомним, что в ноябре 2014 года на улице Пролетарской в Новосибирске произошло повреждение водопровода, из-за чего проезжую часть затопило водой.

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